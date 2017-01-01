Гройсман ответил на претензии Эстонии по офшорным зонам

НБУ не принимал никаких решений о включении Эстонии в список офшорных территорий.

Гройсман провел разговор с премьером Эстонии "Униан"

Эстония не входит в Украине в перечень офшорных территорий , но была включена в список стран, в которых ставка не распределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал во время телефонного разговора с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что целью данного документа является предотвращение как размыванию налоговой базы, так и выведению прибыли из-под налогообложения, в частности так, как это предусмотрено такими профильными международными организациями.

Премьер-министр отметил, что действие указанного перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые подают отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, а ГФС в соответствии с поданными отчетами определяет рискованные операции, подлежащие дополнительному контролю, по системе выявления рисков, как это действует во всем мире.

Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений о включении Эстонии в список офшорных территорий. Во избежание возможного недоразумения в проведении расчетов хозяйствующих субъектов, 24 января 2018 года украинский регулятор направил в банковские учреждения директивное письмо с разъяснением об отсутствии законодательных оснований применять углубленный анализ эстонских компаний.

По итогам беседы премьер-министры договорились поручить министерствам финансов совместно с налоговыми органами двух стран наладить взаимодействие и провести, в случае необходимости, необходимые консультации, в ходе которых урегулировать возможные недоразумения.

"Главы правительств убеждены, что такой подход будет способствовать активизации и углублению взаимодействия в торгово-экономической сфере и положительно отразится на механизме финансово-банковских операций между двумя государствами", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее народный депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил о том, что у Украины могут серьезно испортиться отношения с еще одним из своих европейских партнеров — Эстонией.

В свою очередь постоянный представитель Эстонии в Европейском Союзе, посол Кайа Таэл заявила, что украинская власть "не очень хорошо обращается со своими друзьями в Европейском Союзе".