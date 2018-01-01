Кононенко ответил на обвинение в подкупе избирателей: "Нет выборов – нет разговора"

Нардеп от пропрезидентского блока заявил, что, раздавая сейчас людям подарки, он закон не нарушает.

Игорь Кононенко не видит ничего противозаконного в раздаче подарков на будущих избирательных участках lb.ua

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко прокомментировал распространенную в социальной сети информацию о якобы раздаче от его имени подарков в Обуховском и Васильковском районах Киевской области.

"На сегодняшний день выборов нет, мы не находимся в избирательной кампании, поэтому нет предмета разговора", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

По словам народного избранника, таким образом он общался с избирателями.

"Есть вопрос продвижения партийной символики, вопрос общения представителей политических партий и народных депутатов с избирателями и вопрос открытого подкупа. Просто нужно разобраться, что есть что", - заявил нардеп.

Информацию о раздаче подарков на округе, где на предстоящих парламентских выборах Коненко собирается баллотироваться в Верховную Раду, сообщил в Facebook журналист Денис Бигус.

"Тем временем народный депутат Игорь Кононенко устроил турне по Обуховскому району, одарив учителей дешевым шампунем и полотенечком", - подписал снимки он.

Подарки от Игоря Кононенко Фото: Facebook/Денис Бигус

Подарки от Игоря Кононенко Фото: Facebook/Денис Бигус

Напомним, ранее авторитетное американское издание The New York Times обнародовало материалы расследования, согласно которому одну из главных ролей по запуску коррупционных схем в оборонном секторе Украины сыграл госконцерн "Укрборонпром". А в них замешан президент Петр Порошенко со своими партнерами – Олегом Гладковским и Игорем Кононенко.