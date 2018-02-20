Новый центром коррупции в Украине стала военная сфера - западные СМИ

20 февраля 2018, 16:03

По данным американским журналистов, дну из главных ролей по запуску коррупционных схем в оборонном секторе Украины сыграл госконцерн "Укрборонпром".

Количество денег, выделяемых из госбюджета Украины на оборону, выросли после начала военного конфликта на Донбассе с 2,5% ВВП в 2013-м до 5% ВВП в 2018-м (до 6 млрд долларов США). Такие громадные суммы неизбежно вызывают условия для возникновения коррупции.

Такой материал во вторник, 20 февраля, опубликовало авторитетное американское издание The New York Times.

По последним данным Министерства обороны, в январе для нужд армии была закуплена сотня новых военно-медицинских автомобилей. Однако часть машин быстро вышла из строя. Куплены они были по контракту у автопроизводителя "Богдан Моторс", владельцем которой является Олег Гладковский. Который также, "по совместительству", является ответственным за закупки для украинской армии, будучи давним другом и деловым партнером президента Украины Петра Порошенко, сообщают в NYT.

В качестве их тесного "сотрудничества" американские журналисты приводят тот факт, что на Юге Испании есть недвижимость, принадлежащая Гладковскому, Порошенко и другому близкому соратнику президента − Игорю Кононенко. Причем ни один из объектов недвижимости не указан в налоговых декларациях.

Как считают в NYT, одну из главных ролей по запуску коррупционных схем в оборонном секторе Украины сыграл госконцерн "Укрборонпром". Всего в него входят 130 оборонных компаний.

По словам бывшего работника контрольного отдела госконцерна Дмитрия Максимова, прибыльность оборонного предприятия сохраняется в первую очередь благодаря "мутным" тендерам. Он поведал историю о том, как стоимость винтика, купленного "Укроборонпромом" для ремонтирующего самолеты завода во Львове, взлетела с 50 долларов в начале 2014-го до почти 4 тысяч долларов через год. Это случилось сразу после того, как госконцерн тайно перевел часть своего бизнеса на внешнего поставщика.

К слову, наличие коррупции в "Укроборонпроме", признает и заместитель директора концерна Денис Гурак, отмечая, однако, что были в прокуратуру было направлено две сотни сообщений о коррупции в своих рядах, но только в двум случаях дело дошло до суда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко уволил гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.

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Украина армия коррупция Петр Порошенко &quot;Укроборонпром&quot; Олег Гладковский Игорь Кононенко
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