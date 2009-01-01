Контракт и оправка на передовую. Оккупанты обманом вербуют жителей Донбасса в "армию" ЛДНР

Командование боевиков борется с высокой текучкой кадров.

Боевики, иллюстрация vk.com/strelkov_info

Распространяется негативное отношение военнослужащих соединений и частей 1к руководству псевдореспублик и командованию подразделений, состоящему из российских офицеров.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Основными факторами, влияющими на морально-психологическое состояние личного состава российских оккупационных войск, является низкая укомплектованность подразделений, прежде всего находящихся на передовых позициях, и ухудшение денежного и тылового обеспечения.

Полное денежное и соответствующее материальное обеспечение осуществляется только личного состава передовых подразделений. Остальные обеспечиваются по остаточному принципу. В отдельных подразделениях питание и приобретение необходимого имущества осуществляется за свой счет военнослужащих.

С целью решения проблемы высокой текучки кадров российское оккупационное командование активизировало кампанию по призыву новобранцев. Командование 1-го и 2-го АК пытается решить проблему комплектования подразделений за счет введения в заблуждение жителей временно оккупированных районов, которым обещают прохождение службы в отдаленных от линии соприкосновения районах, а выезд на передовую — только по согласию. Однако после подписания контракта большинство новобранцев отправляют в районы ведения боевых действий, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества фактов дезертирства.

В то же время в так называемых "республиках" готовят изменения в "законодательных актах" о прохождении военной службы, которыми предусмотрено введение отдельных ограничений, в частности, налогообложение военнослужащих, повышение минимальной выслуги для получения пенсии до 25 лет.

Ранее "Главред" сообщал, что в "армии" ЛДНР хотят снизить уровень дезертирства и поднять зарплаты боевикам.