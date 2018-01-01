"Ляшко - миньон Порошенко" и коррупция в Раде: Беглец Онищенко обнародовал главу из своей книги

Олигарх продолжает разоблачение украинского политикума.

Олег Ляшко на трибуне Верховной Рады 24 Канал

В очередной главе книги "Петр Пятый" нардеп-беглец Александр Онищенко "вскрыл" схему коррупционного голосования и "проталкивания" нужных законов в Верховной Раде.

Большая часть текста в ней посвящено "Радикальной партии" и ее лидеру Олегу Ляшко, якобы подыгрывающему все последнее время президенту Петру Порошенко, сообщает портал "Страна".

"(Ляшко – Главред) политик нравственных императивов в глазах бабушек и дедушек, в реальной жизни — технический проект олигархов технический проект олигархов. Причем не особо разборчивый в связях. […]Однако сейчас у Ляшко тяжелый период. Он вынужденно изображает из себя на публике оппозиционного деятеля, хотя по факту работает в команде президента. Пользуясь услугами Ляшко, Петр Алексеевич теперь активно "мочит" своего главного политического конкурента — Юлию Тимошенко. Я тоже подкармливал Ляшко. Собственно, кто этого не делал! С Радикальной партией у меня была сделка по депутату Сергею Мельничуку, бывшему командиру "Айдара", тому самому, на которого президент завел уголовное дело из-за критики в "Фейсбуке"", − написал Онищенко.

По его словам, лидер "Радикальной партии" запросил миллион долларов за свое молчание во время перехода Мельничука в группу "Воля народа".

Далее Онищенко описывает другой коррупционный эпизод, связанный с Ляшко, случившийся во время голосования за кандидатуру Виктора Шокина на пост Генпрокурора.

По словам беглого нардепа, тогда лидер "радикалов" потребовал 10 миллионов долларов за голоса своей фракции. "Лидер радикалов Олег Ляшко, например, требовал 10 миллионов долларов за голосование его фракции — полное сумасшествие. Мы предлагали два миллиона и объясняли, что других расценок давно уже нет. Кризис, девальвация, пошел, Ляшко, лесом, короче. Но он упирался и стоял на своем. Торги продолжались долгое время, в стиле хорошего арабского демпинга, но в итоге нам удалось найти более сговорчивых депутатов, которые согласились голосовать за Шокина за меньшие, чем запрашивали радикалы, деньги. Когда мы заручились поддержкой других депутатов, то ожидаемо послали Ляшко к лысому черту, и ему это почему-то не понравилось. Лидер радикалов слетел с тормозов — то ли от жадности, то ли от досады. Когда Ляшко сообразил, что потерял два миллиона на пустом месте, он выскочил на парламентскую трибуну и начал качать истерику про сговор Порошенко с регионалами и про то, что Шокин будет обслуживать банду Януковича, как только его назначат генпрокурором. Порошенко тогда, наблюдая прямые трансляции, хохотал от души. А после сделал Ляшко марионеткой, своим "миньоном" — через Ахметова", − "сорвал все покровы" Онищенко.

Ляшко оперативно и в своем стиле прокомментировал истории, рассказанные о нем беглецом-нардепом, в видео на своей странице в социальной сети Facebook.

"Этот лживый подонок Онищенко рассказывает, что давал мне деньги. А как он объяснит то, что Ляшко выходил на трибуну и вставлял ему по самое не хочу? Не слушайте всяких онищенков, это все ложь. Верьте Ляшко и своему сердцу", - сказал лидер "Радикальной партии".

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Напомним, ранее беглец-нардеп рассказал о том, что как партия "Народный фронт" получила 40 миллионов долларов на досрочные парламентские выборы-2014.