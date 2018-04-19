"Заработок в 40 миллионов". Онищенко рассказал, как "Народный фронт" получил деньги на выборы

19 апреля 2018, 17:20

Коррупционная схема позволила привести к власти новое поколение "элит", считает Александр Онищенко.

Александр Онищенко презентовал книгу "Петр пятый"

В одной из глав книги беглого нардепа Александра Онищенко "Петр пятый" идет речь о коррупционной схеме, по которой партия "Народный фронт" профинансировала свою предвыборную кампанию 2014 года.

"Если просто, конструкция заработка такова.

Компания "Карпатыгаз", подписавшая контракт с "Укргаздобычей", добывает в год около 1 млрд кубометров газа в год. Однако по балансу запланировано было 800 млн кубометров в год. Все, что было добыто сверху этой нормы, — а это около 200 млн кубометров, — компания отдала на потребности населения по заниженной, коммунально-бытовой цене (комбытовская цена). Это дополнительный газ, добытый сверх нормы, а если добываешь больше, то должен продать излишек по низкой цене.

Но сверхнормативные 200 млн кубометров, которые ушли на потребности населения, вернули и передали в коммерческую продажу, а заработок в 40 миллионов долларов был направлен на потребности избирательной кампании. Это не просто цифра на бумаге. Это бюджет избирательной кампании "Народного фронта" в 2014 году.

Ровно столько понадобилось, чтобы привести к власти новое поколение "элит", получившее негласное название "партия войны", — рассказал Онищенко в своей книге.

Он также пишет, что президент Петр Порошенко был в шоке, когда узнал об этой схеме. Потом Порошенко созвал оперативное совещание мини-олигархов при власти. Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Николай Мартыненко и сам Онищенко собрались в кабинете на Банковой за круглым столом.

"Накануне Порошенко "накручивал" меня быть в дискуссии жестким и безапелляционным. Ничего не стесняться и в лоб, при всех, кляузничать на Яценюка. Президент, как это часто бывало, не хотел вступать в прямой конфликт с Яценюком и предпочел совершить "разоблачение" чужими руками. Моими руками.

Мне дали слово. Я описал схему, ровно так, как просил президент. Я обличал и разоблачал и, честно говоря, чувствовал себя не в своей тарелке. Президент контролировал каждое мое слово и одобрительно кивал головой. Он сидел, глядел на участников совещания из-под лба, хмурился и задавал уточняющие вопросы.

Встреча закончилась. Разошлись по домам — каждый думал о своем. Мартыненко просто перестал со мной разговаривать после этого эпизода. Яценюк меня возненавидел, однако на людях прикинулся, что ничего не понимает. Он стал говорить, что схемой вертели за его спиной, а сам он не имеет к этому никакого отношения и вообще в газовых махинациях не особо соображает. Мы условились встретиться с ним через неделю и уладить все недоразумения.

На первой встрече он уточнил все детали, а на вторую попросил позвать Мартыненко и Москаленко. Когда мы пришли, он закрылся в комнате со своими партнерами, а меня так и не принял. Через некоторое время визит завершился.

После этого эпизода по разоблачению Яценюка между мной и премьер-министром началась открытая вражда. Порошенко использовал растущую неприязнь в своих целях и стал бороться с Яценюком моими руками, формально оставаясь как бы над этой схваткой — все как обычно. Порошенко возложил на меня обязательства финансировать информационную кампанию по дискредитации Яценюка, и я почти год занимался черным пиаром против премьера.

Качественно и профессионально. В тот период по всей стране прошла дразнящая и скандальная кампания билбордов "Беги, кролик, беги!", на телеэкранах крутили проплаченные сюжеты о коррупции и неэффективности правительства Яценюка, начались уличные акции протеста против его регуляторных решений.

Центров активности, "сбивающих" премьера, тогда существовало несколько. Яценюка "топили" подконтрольные Порошенко СМИ, депутаты и даже министры. Троллинг Яценюка превратился в бесконечный сериал, мучительный для всех игроков процесса и дорогостоящий. Общий бюджет кампании составил 30 миллионов долларов — по три миллиона в месяц. Деньги шли не только на заказные тексты и сюжеты в СМИ, на рекламную бордовую кампанию, но также на гонорар депутатам и прочим актерам, которые подыгрывали в этом спектакле.

Под стенами Кабмина "работал" палаточный городок, где с утра до вечера активисты анонсировали "тарифный Майдан" и требовали отставки правительства Яценюка. В Кабмине против премьера работал подконтрольный мне министр экологии Игорь Шевченко, который критиковал Яценюка по поводу и без на публичных заседаниях Кабмина.

Шевченко так заигрался в публичную демократию, что иногда доводил Яценюка до истерики, критикуя его по непрофильным для экологического министра вопросам. Тот ему в итоге отомстил, но об этом чуть позже.
Арсений Петрович, безусловно, знал, кто стоит за всей этой кампанией. И, несмотря на то, что заказ шел от Порошенко, отыгрывался на мне, заряжая придворных депутатов от "Народного фронта", "собачью пару" нардепов — Сергея Пашинского и Татьяну Чорновол, — которые регулярно лаяли и "чернопиарили" меня в СМИ. Чорновол рассказывала байки о том, что министерство экологии пачками выдает мне незаконные решения на бурения скважин. Пашинский вещал о моих связях с Кремлем.

А Петр Алексеевич ликовал, наблюдая за этой трагикомедией.

Порошенко всегда действовал по принципу разделяй и властвуй — он ссорил своих политических конкурентов, а сам наблюдал за тем, как они уничтожают друг друга. На фоне политической и финансовой девальвации каждого он чувствовал себя сильнее. Я тогда окончательно понял, что самодостаточный и сильный человек не может быть в партнерстве с Порошенко. Он приемлет слабых и пресмыкающихся, а если его временный союзник в чем-то преуспел, он обязательно попытается "обнулить" этого человека. Страх конкуренции толкал его к необдуманным поступкам", — пишет беглый нардеп.

Напомним, ранее была обнародована запись скандальных "пленок Онищенко" с голосом Петра Порошенко.

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выборы Народный Фронт книга Александр Онищенко
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