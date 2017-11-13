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Наглое заявление российского чиновника: Украина — это кусок, оторванный от РФ

Сегодня, 19:41

Украину как отдельное государство никто не воспринимает, считает Рыбаков.

Украина, Россия
politnavigator.net
На кремлевском пропагандистском телеканале прозвучало очередное наглое заявление российских чиновников.

Так, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале" назвал Украину куском России, который от последней насильно оторвали, пишет Обозреватель.

В студии в тот момент обсуждали слова секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что Россия стягивает к границам Украины военные силы, которые планирует "перекрасить" под миротворцев ООН.

"Турчинов — это представитель Америки. Волей-неволей Трамп оказался президентом в тот момент, когда весь мир оказался на переломе. И ему придется решить очень серьезную глобальную задачу — перехода от гегемонии, которой наконец-то Америка попользовалась 25 лет, к многополярному миру. Огромная интерция всей американской машины требует обострения ситуации, в том числе и на Донбассе", — сказал Рыбаков.

По его мнению, при этом Украину как отдельное государство никто не воспринимает.

"Эта машина ломится вперед и требует дальше войны, требует проекта "Анти-Россия". Но проект "Анти-Россия" может существовать только на крови, только путем войны и путем чудовищного издевательства над территорией Украины. Для любого нормального американца, в т.ч. руководителя американского, Украина — это просто-напросто часть России. Это кусок, который от нее насильно оторвали. И никто из нормальных американецев не воспринимает Украину как самостоятельную страну", — сказал Рыбаков.

"Украина — это кусок, который оторван от России для того, чтобы мешать жить России", — подчеркнул он.

На видео смотрите с 25 минуты:

Ранее лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский сделал очередное скандальное заявление: вернуть Донбасс в состав России.

Фото: politnavigator.net; Видео: 1tv.ru 

Теги:  
Россия, росТВ, Рыбаков, Совфед, Украина, США, Турчинов
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