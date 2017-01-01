"Напрыгнул, отобрал, укусил". Политолог рассказал о типичном поведении Путина

Украине не стоит бояться агрессии главы РФ, считает Орешкин.

Если Владимир Путин знает, что его где-то ждут с оружием, он туда не полезет, считает эксперт Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что президент РФ Владимир Путин предпочитает действовать неожиданно — "напрыгнул", отобрал, укусил, когда никто не готов, и вернулся.

Глава страны "всегда играет там, где от него этого не ждут", рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"И НАТО, и страны Балтии, и Украина уже понимают, чего от него можно ожидать, и именно потому там ничего не состоится. Путин предпочитает действовать неожиданно — "напрыгнул", отобрал, укусил, когда никто не готов, и вернулся. В частности, так случилось и с Крымом", — отметил собеседник.

По его словам, "Украина была катастрофически к этому не готова, как и Запад, никому и в голову не могло такое прийти, теперь — все готовы". "Потому Украине и другим нужно готовиться, тратить больше денег на вооружение, но не бояться", — полагает аналитик.

"Если Путин знает, что его где-то ждут с оружием, он туда не полезет — это будет слишком дорого для него во всех смыслах, так как это повлечет за собой политические, дипломатические и финансовые издержки, а также людские потери. Думаю, что внешнеполитический "мачизм" Путина себя исчерпал", — добавил Орешкин.

"Дай Бог, сейчас Путину с Сирией закончить. Он бы и хотел вывести оттуда войска, да не очень получается. В любом случае, на мой взгляд, войны в старом смысле этого слова — та, которая сопровождается передвижением танков, армейских корпусов, самолетов, с Украиной уже не будет", — сказал эксперт.

Политолог считает, что "будет "гибридное" стремление испортить все, что можно испортить, чтобы Украина, не дай Бог, не показала России позитивный пример того, как можно развиваться при демократии".

"В этом смысле со стороны Украины исходит серьезная угроза для Путина. Потому он будет пытаться любым способом расшевелить и поддержать украинских экстранционалистов и украинских "леваков" — любых людей, которые расшатывают систему. Также будут и обстрелы через линию разграничения, и диверсии... Но военных операций не будет, потому что Украина теперь к этому готова", — утверждает он.

Ранее Дмитрий Орешкин говорил, что в ближайшее время распад России маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен. Ознакомиться с другими его мнениями можно здесь.