Наступление боевиков на Донбассе возможно только при поддержке регулярной армии РФ — Муженко

Решение про огонь в ответ принимают командиры, объяснил начальник Генштаба.

Российские военные russianarmya.ru

Обострение на линии разграничения связано с тем, что боевики получили поражение в районе Авдеевки

Об этом Муженко заявил в комментарии "Украинской правде", отвечая на вопрос о последнем обострении в зоне АТО, которое началось с 29 января.

"Я думаю, что это все реакция на Авдеевку, на то поражение, которое они (боевики — УП) получили. У них была паника, отчаяние. Они усиливают обстрелы, чтобы стабилизировать свое психологическое состояние. Агрессия по отношению к миссии ОБСЕ также этим объясняется" — сказал Муженко.

При этом он еще раз подчеркнул, что украинские подразделения, которые находятся на линии разграничения, в случае угрозы имеют право на огонь.

"Позиция была, есть и остается: решение про огонь в ответ принимают командиры", — сказал Муженко.

"Командир отделения при угрозе жизни ему или его подчиненным на конкретном посту — будь то обстрел, или это угроза выдвижения какого-то подразделения к этому посту — имеет право открывать огонь из оружия, которое есть у его подразделения", — сказал Муженко.

"То же самое касается командира взвода, командира роты, а также комбата. У него уже есть в распоряжении минометы, но они находятся в местах отвода, и здесь ответственность принимает старший начальник. Но из того оружия, которое не подлежит отведению, он имеет право давать огонь", — отметил Муженко.

На уточняющий вопрос, касается ли это только оружия, не запрещенного минскими соглашениями, Муженко ответил: "Если по нам применяется оружие, запрещенное минскими соглашениями, мы вправе давать адекватный ответ".

"Если по нам идет обстрел из " Градов ", мы имеем право адекватно ответить. Не обязательно из "Градов", есть другая артиллерия. Все зависит от тех средств, которые являются эффективными для нейтрализации угрозы жизни наших бойцов", — уточнил он.

Муженко отметил, что если принимается решение о применении в ответ запрещенного минскими соглашениями оружия, об этом обязательно информируют СЦКК.

"Прописана определенная процедура, по которой командир бригады должен сообщать украинской стороне СЦКК, а она — россиянам и ОБСЕ о том, что ведется такой огонь, и мы откроем ответный огонь. Если есть срочная необходимость, то командир применяет оружие в ответ и параллельно сообщает о факте применения такого оружия, потому что была такая необходимость", — пояснил начальник Генштаба.

При этом Муженко подчеркнул, что "хаотический и провокационный огонь открывать строго запрещено".

На вопрос, возможно ли наступление со стороны боевиков, он сказал, что оно может быть спровоцировано только Россией и при условии введения в оккупированный Донбасс регулярных частей российских войск.

"Тем составом, который у них есть сейчас, они не способны на какое-либо наступление. Светлодарская дуга и Авдеевка показали, что на любую провокацию они получат адекватный ответ", — добавил он.

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