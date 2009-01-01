Неприкосновенные или неприкасаемые

Депутатский иммунитет — не личная привилегия, а гарантия беспрепятственной деятельности нардепа.

Акция под Верховной Радой с требованием об отмене неприкосновенности УНИАН

Жаркий политический сезон завершился, информационная шумиха утихла, суд виновных не признал. Теперь можно сделать выводы о депутатской неприкосновенности. На сегодняшний день в украинском обществе трансформация институтов демократии проходит через отождествление с коррупцией. Этот процесс не обошел и институт депутатской неприкосновенности.

Если говорить в юридических терминах, то в конституционном праве депутатский иммунитет — привилегия депутата, однако не личная привилегия, а гарантия его беспрепятственной деятельности. Депутатский иммунитет как норма имеется во всех странах Европы. Другое дело, что вопрос о лишении иммунитета за преступление, административное правонарушение или по этическим соображениям т.д. регламентируется рядом законов, положений и норм, обеспечивающих быструю процедуру. Логичную, прозрачную, а главное — результативную.

На сегодняшний день Украина является "обладателем" почти абсолютной депутатской неприкосновенности для депутатов парламента. Практически во всех государствах депутат лишается иммунитета в случаях его задержания на месте совершения преступления. Тогда его арест проводится без санкции парламента. Статус депутата мало чем отличается от статуса обычных граждан только в англоязычных странах. В Великобритании депутат не пользуется иммунитетом от ареста в связи с нарушением и расследованием уголовного дела. В частности, для ареста парламентария здесь достаточно формального согласия председателя палаты. В США депутатский иммунитет зафиксирован в 6-м разделе 1-й статьи основного закона. Он гласит, что "сенаторы и представители... во всех случаях, кроме измены, тяжкого уголовного преступления и нарушения общественного порядка, не могут быть арестованы во время их присутствия на сессии соответствующей палаты, а также при следовании в палату и возвращения из нее".

Украина не совсем соответствует тем требованиям, которые способствуют или обосновывают отмену неприкосновенности. Неприкосновенность нужно снимать, но до этого нужно в первую очередь сделать независимой судебную власть, независимой и политически неангажированной Генеральную прокуратуру. Сохраняется риск преследования по политическим мотивам, которому может подвергнуться любой депутат, который выступит против чьих-то мощных интересов. Но все же, все граждане Украины, независимо от материального и социального статуса, должны быть равны перед законом. С такой точки зрения депутатская неприкосновенность может быть если не отменена полностью (поскольку в той или иной степени она существует в большинстве цивилизованных, демократических государств), а хотя бы существенно ограничена.

Основной угрозой снятия депутатской неприкосновенности является то, что депутаты становятся заложниками исполнительной власти, которая будет делать, что захочет, в случае принятия нежелательного для нее решения. Отсюда, если высшее руководство захочет кого-то наказать, сфальсифицировать результаты выборов или назначить своего человека на руководящую должность — это случится независимо от того, имеется ли неприкосновенность.

То, какое общественно-политическое и правовое значение имеет институт депутатской неприкосновенности, на мой взгляд, убедительно иллюстрирует период президентства Януковича (25 февраля 2010 — 22 февраля 2014), когда произошла узурпация власти. Можно обоснованно предположить, что одним из факторов, который не позволил предыдущему президенту полностью взять под контроль парламент, разрушить парламентаризм в Украине и окончательно узурпировать власть, было наличие депутатской неприкосновенности.

Антикоррупционный перфоманс

Тема депутатской неприкосновенности в информационном пространстве не нова, а кампания по отмене неприкосновенности депутатов всегда является "уместной" темой во время предвыборных кампаний, для поднятия рейтинга власти или информационных поводов. Всего за годы украинского парламентаризма неприкосновенность отменили только лишь 14 депутатам, и последние пять в этом списке всем известны.

На фоне отмены реформаторских законов, правящая часть парламента решила показать украинскому обществу и западным партнерам "результаты" своей работы с коррупционерами. Бориславу Розенблату, как одному из спикеров фракции БПП, объявляет подозрение не менее провластный генеральный прокурор. Дело Розенблатта и Максима Полякова не простая игра в "зачистку своих" без результата и пример отсутствующей стратегической борьбы с коррупцией. Прокуратура подозревает Розенблата в получении взяток за внесение в парламент законопроекта об уменьшении ренты за добычу янтаря с 25% до 5% и лоббирование интересов компании "Фуджейра", которая занимается добычей янтаря. По версии прокуратуры, Розенблат вел переговоры с представительницей компании, которая на самом деле была агентом НАБУ под прикрытием.

В развитых странах такое лоббирование интересов является цивилизованной практикой, позволяет различным группам интересов, международным в том числе, быть вовлеченными в процесс принятия решений и выработки политики. Правда, конечно, за решение депутат не может получать деньги. Но институционально этот процесс не урегулирован. Если вопрос не решится в ближайшей перспективе, проблема лоббистской деятельности в Верховной Раде станет одной из основных преград для прогресса в борьбе с коррупцией и предотвращения конфликта интересов парламентариев.

Нардеп Евгений Дейдей на политические арене не так известен, как другие фигуранты неприкосновенности. Но "Народный фронт" решил пожертвовать молодым нардепом для количественного показателя борьбы с коррупцией. В соответствии с законодательством Украины, внесение заведомо ложных сведений в декларацию влечет за собой административную или уголовную ответственность. Однако ГПУ нужно будет доказать факт такого несоответствия и умысел декларанта на внесение заведомо ложных сведений. То есть впереди длительный судебный процесс.

Фигуранты дел о лишении неприкосновенности УНИАН

Земельные дела Олеся Довгого и Михаила Добкина

Депутат от группы "Воля народа" Олесь Довгий остался доволен решением регламентного комитета и сам попросил комитет снять с него неприкосновенность. И несмотря на перфомансы генпрокурора в его сторону, уверен, что докажет в судебном порядке свою невиновность.

В случае снятия депутатского иммунитета и доказательства вины Довгому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кульминацией сессионной недели было снятие неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. За его арест проголосовало большинство коалиции, однако публичного ареста в стенах ВРУ власть не допустила, потому что это имело бы совершенно другие политические последствия. В декабре прошлого года дело Вадима Новинского тоже было не менее громким и пока без результатным.

Отметим, что снятие неприкосновенности не приводит к приостановке обязанностей депутата, а наличие уголовного дела не доказывает вину. Мы живем в правовом государстве, в котором каждому человеку гарантирована презумпция невиновности. Открытие уголовного производства означает, что соответствующими органами начата работа. После возбуждения дела прокурор направляет его для ведения досудебного следствия или дознания; следователь начинает досудебное следствие, а орган дознания начинает дознание; по окончании следственных действий дело передают в суд; суд назначает дело к рассмотрению и рассматривает по существу. И только по решению суда, вступившему в законную силу, можно считать установленной виновность или невиновность человека.

Маркеры неприкосновенных

Подобные маркеры показывают, что в Украине неэффективно действуют демократические каналы связи не только между парламентом и обществом, но и между парламентскими группами, между политическими партиями и депутатами, избранными по их спискам.

Исходя из имеющейся информации, по делам депутатов, с которых сняли неприкосновенность, учитывая тайну следствия, будем ожидать судебных процессов и установления истины. Еще раз хочу обратить внимание, что представление на снятие депутатской неприкосновенности — это всего лишь один из процессуальных шагов. То есть, это еще не значит, что депутат виновен в чем-то. Посему этих представлений может быть множество. Главное, чтобы из этих шести представлений, ни одно не было доведено до суда, и никто не был наказан. Но тогда возникнет много вопросов по сути этих дел. Или это был элемент политической борьбы, "охота на ведьм" или способ быть в информационном пространстве, на что это пока и похоже.

Материал подготовлен политтехнологом SIC group Екатериной Одарченко и к.ю.н. Кристиной Снисаренко