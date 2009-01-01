"Независимая" Каталония — Крым или Косово? Как Украине вести себя в отношении Испании

Специфика Каталонии в том, что она имеет исторический опыт государственности, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

Устроенный сепаратистами, который с применением дубинок и резиновых пуль попыталась сорвать испанская полиция, не имеет ничего общего с ситуацией более чем трехлетней давности и псевдореферендумами о "независимости" Крыма и Донбасса от Украины.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Сравнивать события в Испании и Украине — не совсем корректно, потому что различий между ситуациями намного больше, чем сходств. Однако события в Каталонии можно сравнивать с Шотландией. Также можно сравнивать происходящее в Испании в целом с процессами, протекавшими в Советском Союзе или в Югославии в начале 90-х годов", — говорит политический эксперт.

"У ситуации в Испании — много специфики, поэтому с Донбассом можно провести очень мало параллелей. Во-первых, Каталония является довольно широкой автономией, а у Донбасса не было никакой автономии. Во-вторых (и это главное отличие) — в Испании нет России. Ведь сепаратистский мятеж на Донбассе не произошел бы, если бы не было прямого вмешательства России и аннексии Крыма, ведь потом фактически те же люди организовали захват власти в Донецкой и Луганской областях. Плюс — прямое военное вмешательство России. В Каталонии ничего подобного нет — там совершенно другая ситуация", — напомнил политолог.

По его словам, специфика Каталонии заключается в том, что у этой территории есть собственный исторический опыт государственности. "Также довольно существенные культурные и языковые различия между Каталонией и Испанией. Безусловно, все это создавало почву для сепаратистских движений, и они развивались достаточно мирно. Однако после голосования 1 октября конфликт и противостояние могут нарастать. И важно, чтобы они не приобрели формы с использованием насильственных методов. Это самая большая опасность. Но до последнего времени это противостояние все-таки носило мирный характер", — говорит эксперт.

"На Донбассе же противостояние сразу же приобрело насильственные формы — происходил захват органов государственной власти и использовались насильственные методы (особенно в Славянске)", — подчеркнул глава Центра прикладных политических исследований "Пента".

По мнению политолога, Украина в данном вопросе должна занять крайне осторожную позицию и выступать против насильственных действий, но с учетом наших национальных интересов и внутренней ситуации. "Принципиально поддержать территориальную целостность и единство Испании. Например, точно так же Украина не признавала и не признае́т независимость Косово (хотя многие европейские страны признали), ведь это является нарушением территориальной целостности Сербии. Хотя к тому моменту еще не был аннексирован Крым, но поскольку для нас все равно существовал потенциальный риск попытки отделить Крым (что, в итоге, и произошло), Украина принципиально поддерживала территориальную целостность и единство любой страны: тогда Сербии, сейчас — Испании", — говорит политолог.

"Также Украина принципиально не поддерживает никаких сепаратистских движений, какими бы они ни были. Поскольку в противном случае мы должны были бы точно так же относиться к происходящему на Донбассе. Хотя бы формально. Поэтому Украина принципиально должна выступать за территориальную целостность и единство Испании, но действовать довольно осторожно и призывать обе стороны не использовать насильственные методы", — подытожил Владимир Фесенко.

Ранее "Главред" сообщал, что мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что по меньшей мере 460 человек пострадали в стычках с испанской полицией, пытающейся не допустить проведения референдума о независимости.