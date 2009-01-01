Обострение ситуации, переходный период и демилитаризация. Как вернуть Крым Украине

Исламские фундаменталисты и ИГИЛ в разгар туристического сезона докажут неспособность Кремля обеспечить безопасность полуострова.

Виктор Небоженко Главред

Украина не должна отказываться от намерений вернуть временно

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Крым должен быть постоянно в поле зрения Украины. Но, в отличие от Донбасса, Крым будет возвращен другим путем. Сначала это будет негативное международное влияние: когда исламские фундаменталисты и ИГИЛ перенесут свою деятельность в Крым в разгар туристического сезона, что резко обострит ситуацию на полуострове и докажет неспособность Кремля обеспечить безопасность Крыма", — говорит политический эксперт.

После этого, по мнению директора соцслужбы "Украинский барометр", начнутся переговоры в рамках "женевского формата" о переходном периоде, при котором будет проведена демилитаризация полуострова (сокращение базы Черноморского флота и отзыв в Россию тактического ядерного оружия с территории Крыма).

"В конечном счете в Крыму появится временная международная администрация под эгидой ООН с согласия Украины и России. И после этих шагов можно будет ставить вопрос о возвращении Крыма Украиной", — резюмировал Виктор Небоженко.

Напомним, ранее политолог рассказал, как Трамп обхитрил Путина со снятием санкций в обмен на ядерное оружие.

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