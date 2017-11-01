Онищенко открестился от немецкого гражданства: планирует получить в Германии рабочую визу

Онищенко заявил, что никаких документов, кроме регистрации проживания на территории Германии, он в управу поселка Герцлаке не подавал.

Александр Онищенко miss.by.ua

Покинувший Украину народный депутат Украины Александр Онищенко планирует получить в Германии рабочую визу, а не гражданство.

Об этом он заявил журналисту "Украинской правды", опровергая информацию Deutsche Welle.

"Журналист путает рабочую визу с гражданством", — заявил Онищенко.

По словам Онищенко, он планировал подавать документы на визу в понедельник, 6 ноября.

Он заявил, что никаких документов, кроме регистрации проживания на территории Германии, он в управу поселка Герцлаке не подавал.

Онищенко объяснил, что хочет получить визу, чтобы было право на ведение бизнеса.

"Я живу там с 1992 года. В Германии я занимаюсь спортивным бизнесом. Готовлю лошадей к соревнованиям. Развожу, готовлю и продаю (коней)", — отметил нардеп.

"Я только попросил губернатора Герцлаке мне помочь, если в этом необходимость будет. Он написал мне рекомендательное письмо", — заверил Онищенко.

"Меня в Германии по спорту знают все и давно. Я в конном спорте с 1998 года… Я сам все время проявлял активное участие в жизни города", — добавил он

Отметим, что DW со ссылкой на бургомистра немецкого поселка Герцлаке сообщило, что еще несколько месяцев назад Онищенко принес в управу документы на получение немецкого гражданства.

"Журналист, который пишет это, — товарищ украинского происхождения, который выполняет заказы АП. По этому и пишет то, что необходимо АП Пусть покажет хоть один документ", — заявил Онищенко по этому поводу.

Напомним, 15 июня 2016 года в НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.