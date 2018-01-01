Опасения Украины по поводу прекращения транзита газа по ее территории безосновательны — Штайнмайер

Германия прилагает усилия для обеспечения транзита природного газа через Украину.

Франк-Вальтер Штайнмайер развеял опасения Украины president.gov.ua

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что беспокойство Украины о том, что со строительством "Северного потока-2" она не будет транспортировать газ в страны Европы, безосновательны.

"Обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, это безосновательные переживания", — заявил Штайнмайер на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его словам, Германия прилагает усилия для обеспечения транзита природного газа через Украину, и для этого ведутся переговоры, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Они проходят не только между Германией и Украиной, но также и с Европейским Союзом, и, я надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем", — отметил он.

Накануне постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал способ снижения ущерба от трубопровода "Северный поток-2".

Недавно президент Петр Порошенко главными целями строительства газопровода "Северный поток-2" назвал "подрыв единства Европы" и ее дальнейшее "уничтожение".

Как сообщалось, немецкому бизнесу порекомендовали готовиться к санкциям США из-за "Северного потока-2". Информация поступила от Петера Беэра, уполномоченного канцлера Ангелы Меркель.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2". По его словам, позиция США относительно российского проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" обусловлена желанием оказывать помощь Украине и продавать сжиженный природный газ в Европе.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал власти Германии немедленно остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток-2".

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