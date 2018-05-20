В России заявление Порошенко об опасности "Северного потока-2" назвали "истерикой"

Президент Украины Петр Порошенко главными целями строительства газопровода "Северный поток-2" назвал "подрыв единства Европы" и ее дальнейшее "уничтожение".

"Строительство "Северного потока-2" — геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а лишь стремится подорвать единство Европы, чтобы ее уничтожить. Это всегда было идеологией энергетической политики Кремля", — написал он в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeinе.

В ответ член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в комментарии RT заявил, что "у Порошенко не только заело пластинку, но и сама эта пластинка не очень умная".

"Европа все больше и больше потребляет энергоресурсов и газа. Поэтому довольно странно слышать, что Россия путем обеспечения этих потребностей, оказывается, хочет "уничтожить" ее. В реальности Европа, получая по хорошей цене качественный продукт и обладая технологиями, может оставаться одним из экономических лидеров в глобальном мире", — считает эксперт.

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По его мнению, Порошенко любыми методами пытается противостоять сближению России и ЕС. На это и направлены в том числе и подобные заявления.

"Слова Порошенко выдают лишь беспокойство, что строительство "Северного потока-2" укрепляет сотрудничество между Россией и ЕС и что оно, скорее всего, значительно снизит транзит через Украину… Это нанесет очень большой ущерб бюджету страны. Кроме того, украинская газотранспортная система приходит в негодность. Некоторые ее участки уже давно не работают. Все это вкупе вызывает истерику у Порошенко", — заявил Безпалько.

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Как сообщалось, немецкому бизнесу порекомендовали готовиться к санкциям США из-за "Северного потока-2". Информация поступила от Петера Беэра, уполномоченного канцлера Ангелы Меркель.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2". По его словам, позиция США относительно российского проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" обусловлена желанием оказывать помощь Украине и продавать сжиженный природный газ в Европе.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал власти Германии немедленно остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток-2".