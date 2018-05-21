"Образ жертвы" Украины на примере Северного потока -2

Андрей Головачев

политический эксперт

21 мая 2018, 11:06

Киевские власти могли решить проблему с российским газом уже давно. Но им выдней изображать жертву.

"Образ жертвы" Украины , про который многие и я в том числе часто пишут, это не абстрактное понятие, отражающее нелегкую историю украинского народа, не литературно-художественная метафора. "Образ жертвы" украинцев - это реально существующая базовая черта украинского менталитета, часть их коллективного бессознательного, которая во многом определяет их восприятие окружающей действительности и образ поведения в ней.

Рассмотрим как работает "образ жертвы" на примере Северного потока-2.

То , что Россия приняла стратегическое решение отказаться от транзита своего газа через территорию Украины по истечении срока действия транзитного контракта 31.12.2019 г. , стало абсолютно понятно сразу после аннексии Крыма в марте 2014 г. Многие понимали это значительно раньше. Более того, Россия и не скрывала своих намерений. Руководство Украины, разумеется, тоже все это отлично понимало.

Какие же были варианты действий у властей в этих условиях?

Первый вариант

Объявить нации и всему миру , что полный разрыв по поставкам газа с Россией неизбежен. Что это не только неизбежно, но и абсолютно необходимо с точки зрения обеспечения реальной независимости от России. Более того, это огромное благо для Украины, потому что поставки газа из России через монополию "Нафтогаза" - это вечная коррупция , подкуп украинских чиновников российским "Газпромом", борьба за газовые денежные потоки и т.д. Это, наконец, отличный шанс для Украины создать реальный рынок газа в стране . После этого надо было срочно разработать антикризисную программу газоснабжения страны на переходный период и программу развития газового рынка на перспективу с помощью западных партнеров. Это вариант, по которому, скорее всего пошли бы , например, Израиль, Германия, Швейцария и т.д.

Второй вариант (украинский)

Сидеть и пять лет ничего не делать. Дождаться , когда Россия построит "Южный поток" в Турцию и затем приступит к строительству "Северного потока-2". После этого поднять истерию на весь мир, обвинить Германию и Россию в том , что они хотят поставить Украину на колени, уничтожить ее независимость и взывать о помощи ко всему мировому прогрессивному человечеству, разъезжая по всему миру с протянутой рукой. Такой вариант поведения и называется "сознательное вхождение в образ жертвы" с целью извлечения политических, материальных и психологических дивидендов.

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Почему украинские власти из двух вариантов действий почти всегда выбирают безответственный вариант вхождения в "образ жертвы"?

Потому что это самый простой вариант, не требует почти никаких усилий, позволяет продолжать воровать бюджет, оправдывать бедность и, что самое важное, "образ жертвы" соответствует коллективному бессознательному украинцев. Этот образ им понятен, психологически привычен и где-то даже комфортен, потому что дает незатейливое объяснение и оправдание собственным неудачам.

Самое печальное, однако, заключается в том, что стратегия "образа жертвы", которую постоянно использует украинская власть, прокатывает не только внутри Украины. Многих международных игроков вполне устраивает такой образ Украины, который позволяет им манипулировать ситуацией в свою пользу. Например, США используют момент с "Северным потоком-2" для того чтобы продвинуть в Европу свой сжиженный газ.

Ну, Бог с ними, с США, с ними все понятно: они проталкивают свои интересы под видом заботы об Украине и правильно делают. А вот когда рефлексивная западная интеллигенция, жалея Украину, обвиняет Германию в предательстве, в том , что ее поведение даже хуже , чем Мюнхенский сговор 1938 г. , то это уже типичный пример глупости. Жалость будет только закреплять психологический "образ жертвы" в массовом сознании украинцев и может сделать этот комплекс непреодолимым препятствием для созидательной деятельности.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Северный поток-2 Андрей Головачев
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