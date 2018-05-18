Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

При экономической целесообразности транзит российского газа через Украину в ЕС будет продолжен после запуска проекта "Северный поток-2", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Хотел сказать бы также о том, что после запуска "Северного потока-2" не предполагается остановка транзита российского газа через Украину, о чем мы сегодня говорили с госпожой Меркель, она задавалась этим вопросом. Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", — цитирует Путина РИА "Новости".

Как сообщает УНИАН, по словам Путина, позиция США относительно российского проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" обусловлена желанием оказывать помощь Украине и продавать сжиженный природный газ в Европе.

"Позиция Соединенных Штатов по этому проекту, "Северный поток-2", давно известна. В этом смысле можно сказать о редком факте преемственности в деятельности нынешней администрации позиции, которую занимала администрация президента Барака Обамы. Ничего нового здесь не видим", — сказал Путин.

"Продиктована она двумя соображениями, как нам говорят. Первое — это оказание поддержки Украине, которая развивать с нами отношения, с Россией, не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием. Это примерно 2-3 миллиарда долларов в год. Хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками. Мы, собственно говоря, не против, я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров. И мы готовы к этим переговорам с украинской стороной", — сказал Путин.

По его словам, дело в том, что "Северный поток-2" может быть использован не только для поставок непосредственно в Германию, он может быть использован для поставок в другие страны Европы, в том числе, учитывая падающую добычу газа в Великобритании и Норвегии. Путин считает, что потребности европейских стран в этом сырье растут, а собственная добыча падает.

Также Путин заметил, что президент США Дональд Трамп — "не просто президент Соединенных Штатов сегодня, он еще и крепкий, хороший предприниматель". "Поэтому я думаю, что он продвигает еще и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно, но это дорого. Это примерно на 25%-30%, даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе", - добавил он.

При этом президент РФ подчеркнул, что "Северный поток-2" открыт для участия других стран, Россия будет за него бороться.

"Проект открыт, открытый для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют. Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться", — сказал Путин.

В то же время Меркель в Сочи заявила о необходимости подумать над гарантиями для транзита газа через Украину после реализации проекта "Северный поток-2".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп призвал власти Германии немедленно остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток – 2".