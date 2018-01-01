Зеленый свет трансплантации. Рада одобрила закон о пересадке органов

Документ поддержали 255 народных избранников.
Документ поддержали 255 народных депутатов, пишет УНИАН.
По его данным, в проекте закона определено, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после определения его состояния как необратимой смерти.
"… в случае, если умерший не выразил при жизни своего согласия или несогласия на посмертное донорство, то согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации запрашивается у второго супруга или у одного из близких родственников этого лица (дети, родители, родные братья и сестры), который доступен для вопроса такого согласия и письменного заверения его предоставления", — отметило агентство.
Также в законе прописано, что трансплантация осуществляется на принципах добровольности, гуманности, анонимности, предоставления донорских органов потенциальным реципиентам по медицинским показаниям, бесплатности (кроме гемопоэтических стволовых клеток), соблюдения очередности (кроме семейного и перекрестного донорства), достойного отношения к телу человека в случае посмертного донорства.
Ранее президент Петр Порошенко принял решение об отзыве из Рады собственного законопроекта, в котором предлагалось лишать украинского гражданства людей из аннексированного Россией Крыма, участвовавших в выборах российского президента, прошедших в марте.
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