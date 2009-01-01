Поле для компромиссов. Почему Евросоюз согласился с санкциями США против России

Трамп подписал закон, но нашел возможности для резкой критики своих оппонентов, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Новые, Ирана и Северной Кореи в энергетической сфере стали предметом торга между Америкой и Европейским Союзом.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".

"Очевидно, что новый санкционный пакет США содержит определенные пункты, которые вредят экономическим интересам некоторых европейских стран и компаний. Вместе с тем, более широкий контекст американо-европейских отношений и общих интересов делает эти санкции в общем-то оправданными и приемлемыми. Противоречия между этими двумя факторами создает поле для компромиссов и новых договоренностей. Об их появлении и сигнализируют нам те или иные заявления политиков", — напомнил политический эксперт.

Комментируя вопрос, что стало решающим для президента США Дональда Трампа при подписании закона о новых санкциях против России, Максим Умный заметил: "Для Трампа это стало тактическим шагом во внутриполитической борьбе. Подписание или неподписание создавало различные стартовые позиции для критики оппонентов Трампа. Американский президент выбрал менее уязвимую позицию, в которой он политически присоединился к большинству Конгресса, но нашел возможности для резкой критики своих оппонентов".

Напомним, ранее эксперт рассказал, хватит ли у Кремля сил на еще одну "холодную войну".

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