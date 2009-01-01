Поле для компромиссов. Почему Евросоюз согласился с санкциями США против России

Трамп подписал закон, но нашел возможности для резкой критики своих оппонентов, говорит Максим Розумный.
Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".
"Очевидно, что новый санкционный пакет США содержит определенные пункты, которые вредят экономическим интересам некоторых европейских стран и компаний. Вместе с тем, более широкий контекст американо-европейских отношений и общих интересов делает эти санкции в общем-то оправданными и приемлемыми. Противоречия между этими двумя факторами создает поле для компромиссов и новых договоренностей. Об их появлении и сигнализируют нам те или иные заявления политиков", — напомнил политический эксперт.
Комментируя вопрос, что стало решающим для президента США Дональда Трампа при подписании закона о новых санкциях против России, Максим Умный заметил: "Для Трампа это стало тактическим шагом во внутриполитической борьбе. Подписание или неподписание создавало различные стартовые позиции для критики оппонентов Трампа. Американский президент выбрал менее уязвимую позицию, в которой он политически присоединился к большинству Конгресса, но нашел возможности для резкой критики своих оппонентов".
Напомним, ранее эксперт рассказал, хватит ли у Кремля сил на еще одну "холодную войну".
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