Порошенко без Путина начал встречу с Макроном и Меркель

Глава государства будет присутствовать на вручении премии Карла Великого.

Порошенко прибыл в Ахен обсудить ввод миротворцев на Донбасс.

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в немецкий Ахен и в настоящее время проводит ранее анонсированную встречу со своими коллегами - канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Перед встречей Порошенко провел переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, передает пресс-служба главы государства. Напомним, на встрече руководителей государств не будет присутствовать прездиент РФ Владимир Путин.

Стороны должны согласовать общую позицию по введению миротворческой миссии на Донбасс, которую позже Макрон и Меркель обсудят в ходе визита в Москву, а также ход реформ в Украине.

Кроме того, после встречи пройдет церемония вручения премии Карла Великого, во время которой канцлер Германии Ангела Меркель вручит Макрону награду за "энергичное видение будущего Европы".

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