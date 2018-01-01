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Порошенко без Путина начал встречу с Макроном и Меркель

Сегодня, 12:57

Глава государства будет присутствовать на вручении премии Карла Великого.

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Порошенко прибыл в Ахен обсудить ввод миротворцев на Донбасс.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в немецкий Ахен и в настоящее время проводит ранее анонсированную встречу со своими коллегами - канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Перед встречей Порошенко провел переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, передает пресс-служба главы государства. Напомним, на встрече руководителей государств не будет присутствовать прездиент РФ Владимир Путин.

Стороны должны согласовать общую позицию по введению миротворческой миссии на Донбасс, которую позже Макрон и Меркель обсудят в ходе визита в  Москву, а также ход реформ в Украине.

Кроме того, после встречи пройдет церемония вручения премии Карла Великого, во время которой канцлер Германии Ангела Меркель вручит Макрону награду за "энергичное видение будущего Европы". 

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Теги:  
Петр Порошенко, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Ахен, Донбасс, миротворцы
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