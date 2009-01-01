Порошенко о ситуации на Донбассе: очень далека от устойчивого мира

Наша страна пытается освободить захваченные земли политико-дипломатическим путем, отметил президент.

Петр Порошенко president.gov.ua

Президентзаявил, чтоеще очень далека от устойчивого мира.

Об этом он рассказал в Винницкой области на встрече с военнослужащими 8-го полка оперативного назначения Нацгвардии, пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, что страна может обеспечить мир на Донбассе политическим путем, но только с сильной армией.

"Несмотря на все усилия, которые руководство Украины, украинские дипломаты делают для того, чтобы решить проблему освобождения украинской земли политико-дипломатическим путем, ситуация, к сожалению, еще очень далека от устойчивого мира", — отметил Порошенко.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен убираться с Донбасса, хочет давить на Украину.

Фото: president.gov.ua