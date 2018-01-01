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Порошенко поговорил с Путиным: о чем шла речь

Сегодня, 15:25

Главы государств пообщались по телефону.

Порошенко Путин
Петр Порошенко по телефону поговорил с Владимиром Путиным скриншот
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Лидер Украины подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в РФ и на захваченных территориях, говорится на его сайте.

"… обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья. Договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что 12 февраля Петр Порошенко позвонил Владимиру Путину, беседа была продолжительной. Позже в Кремле подтвердили, что президенты говорили по телефону.

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Теги:  
Петр Порошенко, Владимир Путин, политзаключенные
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