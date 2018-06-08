Еще один украинский политзаключенный объявил голодовку в российской тюрьме

Украинский политзаключенный Станислав Клых, незаконно осужденный в РФ, заявил адвокату о том, что начинает голодовку в российской тюрьме.

Об этом рассказала мать политзаключенного во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника — это большое горе. Мама Стаса Клыха сказала, что вчера, 7 июня, общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку, — написала Геращенко.

Как известно, незаконно осужденный и объявивший голодовку украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку, он находится на пределе.

Напомним, в захваченном Россией Крыму незаконно осужденный украинский активист, политзаключенный Владимир Балух, который более двух месяцев назад объявил голодовку, перешел на сухари и кисель, поскольку похудел на 30 килограмм.

Кроме того, в РФ незаконно осужденный крымский активист Александр Кольченко прекратил голодовку. За время голодовки его вес снизился до 54 кг.