Порошенко прокомментировал ракетный скандал и пригласил в Украину журналистов New York Times

Украина добросовестно соблюдает международный режим нераспространения, отметил президент.

Петр Порошенко president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поручил провести расследование относительно информации, распространенной американским изданием New York Times, о якобы поставке Украиной ракетных двигателей Корейской Народно-Демократической Республике

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Какими бы абсурдными не выглядели обвинения Украины, как ответственные партнеры, мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставке ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею. Поэтому поручил безотлагательно, под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней ", — говорится в сообщении.

По мнению президента, это позволит опровергнуть предположение про "украинский след".

"Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений про "украинский след" в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка", — написал глава государства.

По словам Порошенко, Украина добросовестно соблюдает международный режим нераспространения.

"Добровольно избавившись от третьего по мощности ядерного потенциала в мире, мы сделали уникальный вклад в международную безопасность и никогда не позволили себе усомниться в нашей приверженности международным обязательствам", —подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко поблагодарил американскую газету The New York Times за рекламу украинских ракет и пригласил посетить Украину авторов статьи, которые написали, что Украина могла поставлять КНДР ракетные двигателя.

Порошенко отметил: "Благодарен редакции издания The New York Times за привлечение в мире внимания к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. Элегантный, хотя и не самый удачный способ.

Ракетные технологии мы не передаем, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем — ответственно.

Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под безосновательные подозрения.

Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории".

Напомним, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, участвовал в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, размещала фото в российской военной форме.

В ответ на эту публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Утром 15 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией сообщения СМИ о якобы поставке госпредприятием "Южмаш" ракетных двигателей Северной Кореи. По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство по ограничению распространения военных ракетных технологий.

Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал эту информацию абсолютным фейком.

Ранее эксперты рассказали "Главреду", насколько ударит по репутации Украины попытка обвинить ее в поставках двигателе для ракет Северной Корее.