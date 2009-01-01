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Порошенко раскрыл, сколько профессиональных военных РФ орудует на Донбассе

Сегодня, 17:04

На востоке нашей страны "в составе российско-оккупационных войск находится 39 тыс. лиц", отметил президент.

Россия, военные, флагРФ
Российские военные, иллюстрация uapress.info
Президент Петр Порошенко заявил, что на захваченной части востока Украины находятся три тысячи профессиональных военнослужащих Российской Федерации.

Об этом он рассказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главой минобороны США (Пентагон) Джеймсом Мэттисом, пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, что на Донбассе "в составе российско-оккупационных войск находится 39 тыс. лиц".

"Какие конкретные шаги мы ожидаем от России? Это вывести российские войска, наша разведка подтверждает — минимальный уровень регулярных войск РФ на оккупированной территории (Донбасса — Ред.) — примерно три тысячи (военных — Ред.)", — отметил президент.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко говорил, что на востоке нашей страны военная группировка противника насчитывает до 40 тыс. человек, в нее входят боевики, наемники и кадровые российские военные.

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Украина, Донбасс, Порошенко, Мэттис, Россия, военные
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