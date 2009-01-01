Порошенко раскрыл, сколько профессиональных военных РФ орудует на Донбассе

На востоке нашей страны "в составе российско-оккупационных войск находится 39 тыс. лиц", отметил президент.

Российские военные, иллюстрация uapress.info

Президентзаявил, что на захваченной части востока Украины находятся три тысячи профессиональных

Об этом он рассказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главой минобороны США (Пентагон) Джеймсом Мэттисом, пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, что на Донбассе "в составе российско-оккупационных войск находится 39 тыс. лиц".

"Какие конкретные шаги мы ожидаем от России? Это вывести российские войска, наша разведка подтверждает — минимальный уровень регулярных войск РФ на оккупированной территории (Донбасса — Ред.) — примерно три тысячи (военных — Ред.)", — отметил президент.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко говорил, что на востоке нашей страны военная группировка противника насчитывает до 40 тыс. человек, в нее входят боевики, наемники и кадровые российские военные.