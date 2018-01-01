Порошенко сравнил операцию Объединенных сил на Донбассе с АТО

Часть востока нашей страны никогда не будет российской, подчеркнул президент.
Донбасс никогда не будет российским, рассказал он в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко во время встречи со студентами-юристами, пишет РБК-Украина.
"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько операция Объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?", — отметил украинский лидер.
Напомним, на Донбассе антитеррористическая операция стартовала в апреле 2014 года, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил. Узнать больше об ООС можно здесь.
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