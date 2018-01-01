Порошенко сравнил операцию Объединенных сил на Донбассе с АТО

Часть востока нашей страны никогда не будет российской, подчеркнул президент.

Операция Объединенных сил на Донбассе намного эффективнее АТО, утверждает Петр Порошенко УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что проходящая на востоке Украины операция Объединенных сил намного эффективнее завершенной антитеррористической.

Донбасс никогда не будет российским, рассказал он в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко во время встречи со студентами-юристами, пишет РБК-Украина.

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько операция Объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?", — отметил украинский лидер.

Напомним, на Донбассе антитеррористическая операция стартовала в апреле 2014 года, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил. Узнать больше об ООС можно здесь.

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