Порошенко сравнил операцию Объединенных сил на Донбассе с АТО

Президент Петр Порошенко заявил, что проходящая на востоке Украины операция Объединенных сил намного эффективнее завершенной антитеррористической.

Донбасс никогда не будет российским, рассказал он в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко во время встречи со студентами-юристами, пишет РБК-Украина.

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько операция Объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?", — отметил украинский лидер.

Напомним, на Донбассе антитеррористическая операция стартовала в апреле 2014 года, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил. Узнать больше об ООС можно здесь.