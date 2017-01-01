Порошенко в Швейцарии поселился в номере с "золотыми" обоями

Президент Украины прибыл в Швейцарию ради участия во Всемирном экономическом форуме (Давос).
Такую информацию обнародовал портал "Страна.юа". Согласно опубликованным данным, отель Grand Hotel Quellenhof & SPA Suites входит в специальный комплекс пятизвездочных гостиниц на термальном курорте Бад Рагац (Bad Ragaz) – на расстоянии в 50 километров от места проведения форума.
"Президентский люкс" можно забронировать только по специальному запросу. Проживание в нем стоит от 4,5 до 6,6 тысячи евро за ночь. Номер огромен –общая его площадь составляет около 300 "квадратов". Отделка потолков сделана с помощью кристаллов Swarovski. На стенах — обои с золотым напылением, а в остальном декоре используются кожа морского ската и шелковые ковры ручной выделки. Помимо двух спален и гостиной, в распоряжении постояльца имеются сигарная комната, кухня, винный шкаф, а также возможность вызвать дворецкого.
Напомним, ранее политолог назвал темы, которые Порошенко и Трамп могут обсудить в Давосе.