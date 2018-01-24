Украинская делегация во главе с Порошенко прибыла в Давос

Украинская делегация во главе с президентом Украины Петр Порошенко прибыла в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, в делегацию входит глава финансового ведомства Александр Данилюк.

"Украинская делегация встретится с руководителями международных финансовых организаций, представителями мирового бизнеса и наибольшими инвесторами. В ходе этих встреч планируется обсудить процесс реформ в Украине и дальнейшее сотрудничество", — говорится в сообщении.

Порошенко выступит с речью во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?".

Президент также примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание совместного будущего в расколотом мире" и выступит на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Ukrainian House Davos.

Кроме того, в ходе работы форума президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами. В том числе Порошенко может встретиться и с президентом США Дональдом Трампом — хотя переговоры не запланированы, главы государств вполне могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий. При этом глава МИДа Павел Климкин считает, что президенты все же полноценно пообщаются.

В свою очередь, Данилюк планирует встретиться с европейским комиссаром по вопросам экономики, финансов, налогообложения и таможни Пьером Московиси, министром финансов Канады Биллом Морно и министром финансов Нидерландов Вопке Хекстрой.

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