Порошенко в Швейцарии поселился в номере с "золотыми" обоями

Украинский президент Петр Порошенко, принимающий участие во Всемирном экономическом форуме (Давос, Швейцария), забронировал для себя номер класса "президентский люкс".

Такую информацию обнародовал портал "Страна.юа". Согласно опубликованным данным, отель Grand Hotel Quellenhof & SPA Suites входит в специальный комплекс пятизвездочных гостиниц на термальном курорте Бад Рагац (Bad Ragaz) – на расстоянии в 50 километров от места проведения форума.

"Президентский люкс" можно забронировать только по специальному запросу. Проживание в нем стоит от 4,5 до 6,6 тысячи евро за ночь. Номер огромен –общая его площадь составляет около 300 "квадратов". Отделка потолков сделана с помощью кристаллов Swarovski. На стенах — обои с золотым напылением, а в остальном декоре используются кожа морского ската и шелковые ковры ручной выделки. Помимо двух спален и гостиной, в распоряжении постояльца имеются сигарная комната, кухня, винный шкаф, а также возможность вызвать дворецкого.

Напомним, ранее политолог назвал темы, которые Порошенко и Трамп могут обсудить в Давосе.