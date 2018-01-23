Политолог назвал темы, которые Порошенко и Трамп могут обсудить в Давосе

В швейцарском Давосе на полях Всемирного экономического форума президенты Украины и США — Петр Порошенко, а также Дональд Трамп, могут обсуждать ряд тем — введение миротворцев ООН на Донбасс, "Минск", продолжение финансовой поддержки Западом нашей страны.

Мероприятие станет важным звеном в построении двусторонних отношений и в согласовании позиций стран по вопросу урегулирования ситуации на востоке украинского государства, рассказал научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань в комментарии "Главреду".

"Еще в прошлом году началось обсуждение темы миротворцев, но сейчас Россия блокирует его. Потому возникает вопрос — что делать дальше? Потому, я думаю, тема миротворцев будет обсуждаться в ходе встречи Порошенко и Трампа в Давосе", — отметил собеседник.

По его словам, "для нас важно сохранить единство позиций Украины и ее западных партнеров". "На протяжении 2017 года было очевидно, что между Украиной и Западом есть понимание того, что миротворцы должны размещаться не только на линии разграничения, как того требует Россия, но и на всей оккупированной территории, в том числе и на российско-украинской границе", — добавил эксперт.

"Думаю, также будет обсуждаться тема "Минска". Ведь сейчас Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) маневрирует, что заметно по обмену пленными. Хотя, с другой стороны, продолжаются столкновения и обстрелы украинских позиций. Этот момент требует скоординировать позиции Украины и Запада", — подчеркнул профессор.

Гарань считает, что "еще одним важным вопросом переговоров будет тема продолжения финансовой поддержки Западом Украины, а также поставок американского угля в Украину (первые партии которого уже были завезены)". "Это как раз та тема, которая должна заинтересовать Трампа, ведь многие вещи он оценивает с точки зрения экономических интересов США", — заявил политолог.

"Я не ожидаю, что после встречи Порошенко и Трампа в Давосе произойдут мгновенные прорывы по каким-то из перечисленных вопросов. Ведь такие встречи не предназначены для того — это будет рабочая встреча", — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Петр Порошенко и Дональд Трамп проведут встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который будет проходить 23-26 января текущего года.