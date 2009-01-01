Признание "паспортов" ЛДНР. Как Путин давит на Украину

В планах Путина — возвращение Донбасса Украине, но на своих условиях, говорит Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев Главред

Решение Кремля, это очередная попытка России расшатать внутреннюю ситуацию в Украине.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"Временное признание паспортов "республик" используется Россией как политическое давление именно на украинскую сторону, а не на наших западных партнеров. Подчеркивая временный характер признания этих "документов", Путин пытается обвинить Украину в нарушении взятых на себя обязательств, закрепленных в Минских соглашения: проведение выборов, общая амнистия и особый статус", — говорит политический эксперт.

По его мнению, расценивать этот шаг как первый ход в признании этих "республик" не стоит, ведь в планах Путина — возвращение этих территорий Украины, но на своих условиях.

"Второй аспект — чисто внутренний. Российские спецслужбы прекрасно осведомлены о политической ситуации внутри Украины, а именно — о недовольстве большинства населения торговыми отношениями с оккупированными территориями, которые украинское правительство пытается прикрыть лозунгами о необходимости выплаты зарплаты украинским шахтерам, работающим на тех территориях. Принимая решение о признании "паспортов" этих "республик", российская сторона лишает украинское правительство возможности манипулировать понятием "украинский шахтер" на оккупированных территориях. Будет трудно объяснить необходимость сохранения торговых отношений с теми территориями, население которых имеет "паспорта", признанные РФ", — говорит сопредседатель "ОИ Права справа".

"Что касается стран Запада, то они выразили очередное "беспокойство", но вместе с тем четко заметили, что нет никаких оснований для увеличения количества членов миссии ОБСЕ на востоке Украины. Таким образом, страны Запада наглядно продемонстрировали, что дальше заявлений об обеспокоенности и беспокойство дело не пойдет, и конкретных шагов по урегулированию ситуации на востоке Украины не будет. Украине стоит рассчитывать исключительно на собственные силы", — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему "Бес" и атаман Козицын — новые кандидаты на уничтожение после "Гиви".

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