Рассказавшие о тайном отпуске Порошенко на Мальдивах журналисты подверглись давлению

На журналистов "Схем" набросились с критикой сторонники президента.

Продолжается скандал вокруг отпуска Порошенко 24 Канал

На журналистов программы "Схемы", которые обнародовали подробности отпуска президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах, осуществляется давление.

По информации президента "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Тома Кента, после публикации результатов расследования "Mr. Petro Incognito на журналистов "Схем" набросились с критикой сторонники президента. Они поставили под сомнение предмет и профессионализм расследования.

Кроме того, журналисты столкнулись с многочисленными попытками взлома их электронных почт и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, пишет "Радио Свобода".

Кент осудил попытки помешать работе журналистов, "дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим способом".

"Группа журналистов-расследователей "Схемы" играет критически важную роль в выполнении нашей миссии — осуществлять журналистскую деятельность в поддержку демократии в Украине. Расследования "Схем", как подтверждали многочисленные эксперты и которым присуждены международные награды, тщательны, точны, взвешены и достоверны и соответствуют самым высоким профессиональным журналистским стандартам", — говорится в его заявлении.

Президент издания также отмечает, что работа журналистов "Схем" является свидетельством их преданности своей стране.

"В связи с этим Радио Свободная Европа / Радио Свобода осуждает любые попытки помешать их усилиям дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим способом", — добавил он.

Напомним, 18 января программа "Схемы" рассказала, что президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Порошенко летал туда на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под другими именами.

По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тысяч долларов.