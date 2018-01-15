Главные выводы из шпионского скандала Порошенко

Вот разобрался, в чем там обвиняют Петра Алексеевича, и не удержусь - прокомментирую.

Теоретически можно допустить, что в 2007 году, будучи допущенным на территорию РФ, и будучи человеком амбициозным и упрямым, Петр Алексеевич пытался "парешать" вопрос на месте. Вполне вероятно, что в период выяснения обстоятельств россияне могли предложить ему написать заявления, чтобы объяснить причины и обстоятельства визита в Россию. Могли спровоцировать написать и какие-то личные обязательства.

По крайней мере в том, что обнародовано, ничего криминального я не вижу. От Украины Порошенко не отрекается, работать на Россию не соглашается. В то время между спецслужбами Украины и РФ существовал формальный договор не работать друг против друга (это я не к тому, что Петр Алексеевич был сотрудником спецслужб, а об обещании не вредить интересам РФ - на тот момент это была государственная политика Украины). Уважать законы страны, которую посещаешь, это даже без дополнительных заявлений любого иностранца. Мне например, приходилось писать гарантийные письма властям США и Великобритании, что лица, о визах для которых я хлопотал, будут уважать законы и конкретно - иммиграционное законодательство.

Другие факты и "факты", а также их опровержение - это от лукавого. Кто знает, о каком сыне, и о каких родственниках какой его жены могла идти речь в гипотетических заявлениях Порошенко в 2007? Кто хочет разобраться - это пожалуйста. У меня информации нет.

Двузначным является лишь сам факт существования (если они существуют) собственноручных заявлений народного депутата, а ныне президента Украины в архивах российских спецслужб.

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Но это и есть тот момент, который лично у меня вызывает наибольший скепсис относительно подлинности того, что обнародовано. У россиян бытуют совсем другие обычаи отношения к архивам и документам спецслужб, чем те, к которым приучен украинский политикум. Кто может вспомнить другие случаи обнародования оригиналов собственноручных документов украинских политиков из архивов или оперативных дел российских спецслужб?

Когда у россиян кто-то из своих открывает рот, его, как правило, убивают.

Конечно, россияне занимаются различными информационными провокациями. Но всегда так, чтобы иметь возможность опровергать собственную причастность. А как ты опровергнешь ее на этот раз, когда речь идет о документах, которые официально подавались в пограничную службу, которая в России, по советской традиции, является структурой ФСБ?

Далее. А зачем россиянам показывать эти документы? Если Петр Алексеевич был их агентом, то это просто недопустимо. Спецслужбы не занимаются местью бывшим агентам, даже если на каком-то этапе те прекращают сотрудничество. Предполагаю, что в отдельных случаях могут попробовать ликвидировать отступника. Но рассказывать на весь мир, что имеешь в кого-то компромат, или косвенно признавать, что кто-то был твоим агентом - это нонсенс. Месть российских спецслужб даже в какой-то степени усиливает имидж Порошенко - враг понял, что не сможет использовать его для своих интересов.

Спецслужбы - институты очень рациональные. А единственный рациональный мотив подобных действий против Петра Алексеевича - нанести ему имиджевых потерь. Однако эта версия также не выдерживает критики - к избирательной гонке в Украине еще слишком далеко, а для провокации или массовых уличных акций или устранения Порошенко от власти в рамках каких-то правовых процедур обнародованного, на мой взгляд, явно недостаточно.

Поэтому я склонен считать, что очередной "кризис", скорее всего, был порожден политическими кругами в Украине, а не спецслужбами.

Администрация президента Украины отреагировала, на мой взгляд, нервозно. Президент иногда неделями игнорирует действительно важные события. А здесь в течение пары часов после появления сообщения где-то между 1-й и 2 часами ночи в выходные дни имеем заявление пресс-службы АПУ. Почему отказывать себе во сне из-за того, что называешь лживой выдумкой или фейком?

А здесь, на мой взгляд, и пресс-служба АПУ и организаторы "утечки" документов мыслят где-то одинаково: шансы Петра Алексеевича не то, чтобы победить на следующих выборах, а также выйти во второй тур становятся все более призрачными (только - Тссссс! Петр Алексеевич не должен об этом знать).

Причина такого положения дел очевидна - Петр Алексеевич каждым своим президентским днем ​​пытается убедить нас, что не действует в интересах украинского народа. Поэтому у некоторых появляется соблазн показать по крайней мере частично вымышленную историю о том, на какой народ мог бы работать Петр Алексеевич.

Но даже если эта история является полной ложью - это уже вряд ли что-то изменит. Как и полуночные пресс-релизы АПУ о том, в каком году женился Алексей Порошенко.

Богдан Яременко, глава правления "Майдан закордонних справ"