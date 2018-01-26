Рассказавшие о тайном отпуске Порошенко на Мальдивах журналисты подверглись давлению

На журналистов программы "Схемы", которые обнародовали подробности отпуска президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах, осуществляется давление.

По информации президента "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Тома Кента, после публикации результатов расследования "Mr. Petro Incognito на журналистов "Схем" набросились с критикой сторонники президента. Они поставили под сомнение предмет и профессионализм расследования.

Кроме того, журналисты столкнулись с многочисленными попытками взлома их электронных почт и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, пишет "Радио Свобода".

Кент осудил попытки помешать работе журналистов, "дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим способом".

"Группа журналистов-расследователей "Схемы" играет критически важную роль в выполнении нашей миссии — осуществлять журналистскую деятельность в поддержку демократии в Украине. Расследования "Схем", как подтверждали многочисленные эксперты и которым присуждены международные награды, тщательны, точны, взвешены и достоверны и соответствуют самым высоким профессиональным журналистским стандартам", — говорится в его заявлении.

Президент издания также отмечает, что работа журналистов "Схем" является свидетельством их преданности своей стране.

"В связи с этим Радио Свободная Европа / Радио Свобода осуждает любые попытки помешать их усилиям дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим способом", — добавил он.

Напомним, 18 января программа "Схемы" рассказала, что президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Порошенко летал туда на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под другими именами.

По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тысяч долларов.