Реальная угроза существованию Кремля. Готова ли РФ договариваться по Крыму и Донбассу

"Минский процесс" выгоден Украине, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

Нынешнийпока не готов договариваться по оккупированным территориям Донбасса и по Крыму с учетом позиции Украины.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"Но, вполне возможно, может стать готовым — если почувствует реальную угрозу своему существованию или стоимость продолжения агрессии для Кремля станет неподъемной во всех отношениях", — рассказал военный эксперт.

Говоря о перспективах "минского процесса" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, Константин Машовец заметил: "В том смысле, в каком он задумывался — как средство возвращения украинской юрисдикции над оккупированными территориями, он не работает, он исчерпал себя".

"Но, с объективной точки зрения, пока он нам выгоден, поскольку позволяет решать определенные кратко- и среднесрочные задачи. В первую очередь — в плане укрепления обороноспособности, а также повышения уровня боеготовности отечественной армии", — подчеркнул военный эксперт.

Ранее "Главред" сообщал, какие риски создает милитаризованный Крым.

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