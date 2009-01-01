Россия и США не смогут заключить "большой сделки" по Украине без согласия Киева — эксперт

Горбулин считает, что на сегодня единственным реальным соперником США на международной арене является не РФ, а Китай.

Об этом пишет директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин в своей статье для ZN.UA.

По его словам, для заключения подобной сделки потребуется тотальной согласие подавляющего большинства субъектов международной политики, а также страны, в отношении которой может бать принято данное решение.

"Можно с определенными оговорками поверить в вероятность сделки по Сирии (Башару Асаду деваться особо некуда, и без непосредственной поддержки России его перспективы весьма призрачны, в т.ч. — его физическая безопасность). Можно поверить в вероятность сделки по другим вопросам.

Но если мы говорим о сделке по Украине, то здесь возникают сомнения в том, что она может быть реализована без желания самой Украины. Хотя Россия и поддерживаемые ею боевики, похоже, считают, что у нас тут все зиждется на "американских ЧВК" и некоей призрачной "помощи американской военщины", однако, как мы понимаем, реальность совершенно иная", — указывает автор.

Горбулин также отмечает, что на сегодня единственным реальным соперником США на международной арене является не Россия, а Китай, у которого также есть свое представление о структуре международной безопасности.

"Все так увлеклись "захватывающими" рассуждениями на тему "А вот Трамп захочет Иран и Сирию…" или "Путину придется отдать…", что совершенно забыли поинтересоваться у остальных международных субъектов (прежде всего Китая) — что они думают по этому поводу? Все ли их устраивает и как, с их точки зрения, выглядит "новый дивный мир"? И если такая сделка будет заключена, то согласятся ли они с ее результатами?", — задается вопросом автор.

"Можно даже не сомневаться, что в случае нахождения некой единой платформы интересов между США и Россией по поводу урегулирования по Украине и Сирии перспектива такого соглашения замаячит на геополитическом горизонте. И так же можно не сомневаться, что в этом случае Украине попытаются "сделать предложение, от которого мы не сможем отказаться".

Скорее всего, это и будет своеобразный момент истины, точка бифуркации на пути становления нашего реального, а не формального суверенитета: будем ли мы пытаться искать пути компромисса по модели, предложенной украинскими и западными (де-факто — пророссийскими) миротворцами или, вновь апеллируя к известному роману М.Пьюзо, проявим себя "сицилийцами", готовыми пойти до конца?

Последнее не означает, что компромисс невозможен вообще, но не по принципиальным для нас вопросам. Однако точно так же нужно понимать, что установление мира на приемлемых для нас условиях будет сопряжено с титаническими усилиями. Причем — во многих сферах сразу. Это еще и тот момент, когда, возможно, придется показать нашу готовность быть даже иррациональными, но настоять на своем", — пишет Горбулин.

Он также отметил, что "вполне может сложиться ситуация, когда, в противовес паническим настроениям о "мире и дружбе" между Трампом и Путиным, все может начать развиваться в диаметрально противоположном направлении. И вполне может быть, что именно это — наша надежда на то, чтобы остановить Путина не локально, а стратегически", — подытожил советник президента.

Напомним, российский журналист Александр Невзоров считает, что в чем бы ни состояла возможная сделка между Россией и США, Украине следует рассчитывать прежде всего на себя.