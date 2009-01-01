Россия отказалась выдать Украине Сенцова и Кольченко, считает их своими гражданами

В России считают Сенцова и Кольченко своими гражданами.

Олег Сенцова и Александр Кольченко. Reuters

"Это "гражданство" было принудительно навязано всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Оба эти действия России являются ничтожными по международному праву", — говорится в его сообщении.

Петухов заверил, что Украина будет добиваться возвращения политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека.

Как известно, Россия отказала в экстрадиции украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее МИД Украины обратился к российской стороне с просьбой передать на родину украинских политзаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко. Они уже заполнили и подписали документы на экстрадицию в Украину.

Напомним, в мае 2014 года в Симферополе были арестованы три местные проукраинские активисты: Геннадий Афанасьев, Александр Кольченко и кинорежиссер Олег Сенцов.

В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко — к 10 годам.