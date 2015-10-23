На кинофестивале "Молодость" покажут фильм о Сенцове

Лента режиссера Аскольда Курова, которого называют одним из ведущих документалистов России, "З.О.С" ("Звільнити Олега Сенцова") будет показана на 45-м кинофестивале "Молодость", сообщает сайт фестиваля.

Фильм повествует об обстоятельствах дела Олега Сенцова, украинского режиссера и сценариста, задержанного российскими спецслужбами в Крыму за якобы подготовку теракта против памятника Ленина. После сомнительного судебного процесса Сенцова осудили на 20 лет за создание террористической организации, связанной с украинскими националистами. Режиссер свою вину не признает. Фильм об украинском режиссере Олеге Сенцове, задержанном российскими спецслужбами в Крыму, выйдет на экраны только в 2016 году, но на фестивале "Молодость" в Киеве покажут готовые эпизоды

Напомним, с требованием отпустить украинского режиссера выступили Педро Альмодовар, Андрей Звягинцев, Вим Вендерс и многие другие значимые фигуры из мира кино. Поэтому в фильме речь идет не только о самом Сенцове, но и тех, кто пытается его спасти.

Фильм является международным проектом, как в финансовом аспекте (средства на производство собирали путем краудфандинга), так и по составу команды. Куров работает над картиной вместе с молодым украинским документалистом Андреем Литвиненко, предыдущие работы которого включают эпизоды из альманахов "Вне Евро", "Украина_голоса", "Евромайдан. Черновой монтаж".

Напомним, Олега Сенцова и Александра Кольченко обвинили в России в подготовке террористических актов в Крыму. Они получили приговор в виде 20 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Ранне сообщалось, что на открытии Ukrainian Fashion Week в Киеве телеведущая Соломия Витвицкая приняла участие в презентации благотворительного проекта в поддержку семьи режиссера Олега Сенцова #12x12x12 by "llil Design" вместе с Владимиром Нечипоруком и Дмитрием Аллилуевым.