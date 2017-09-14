Российские СМИ назвали "заказчиков" убийства Вороненкова, а ГПУ опровергла очередной фейк

Источник утверждает, что следователи якобы полагают, что "вор в законе" Тюрин согласился на нападение по нескольким причинам.

Убийство Вороненкова в Киеве. Reuters

Российское издание запустило очередной фейк, в которм идет речь о том, что якобы Генпрокуратура Украины в ответ на запрос из Москвы рассказала российским правоохранительным органам о результатах расследования убийства Вороненкова.

Об этом со ссылкой на "источник, знакомый с поступившим ответом", сообщает Росбалт.

ГПУ якобы сообщила о том, что убийство Вороненкова по заказу российских спецслужб организовали двое — бывший муж жены Вороненкова Марии Максаковой и владелец банка, работающего в Крыму.

"Организаторами убийства ГПУ называет двух человек. Первый — это Владимир Тюрин, бывший супруг Максаковой. Второй — владелец недавно санированного банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российскими спецслужбами, похоже, взятые из СМИ", — рассказал собеседник изданию.

По его словам, "все ведется к тому, что указанные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб".

Украинские следователи, утверждает источник, якобы полагают, что Тюрин, которого называют "вором в законе", согласился организовать нападение по нескольким причинам.

"У него были личные мотивы — он считал, что Максакова, попав под влияние Вороненкова, может забрать в Киев их общих детей. Сейчас они проживают с отцом, Владимиром Тюриным. С банкиром Тюрин якобы давно знаком — как по криминальной линии, так и по линии спецслужб. Финансиста же привлекли к этой операции, поскольку из Крыма ему было проще все организовать", — пояснил собеседник.

Между тем, украинская прокуратура опровергла информацию о том, что органы прокуратуры сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства Вороненкова.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, "в настоящее время следствие по данному уголовному производству, которое проводит прокуратура города Киева, находится на завершающей стадии. В ближайшее время будет объявлено о его результатах".

Опровергли такую информацию и в столичной прокуратуре.

По информации пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец: "Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не соответствует действительности".

Она также рассказала, что следствие в данном уголовном производстве проводит прокуратура Киева. В настоящее время оно находится на завершающей стадии и в ближайшее время будут объявлены результаты, написала она в в Facebook.

Ранее в прокуратуре сообщали, что раскрыли убийство Вороненкова, однако пока не может обнародовать результаты расследования.

анее "Главред" сообщал, что киллер убил Дениса Вороненкова в центре Киева 23 марта. Тогда между нападавшим и охранником жертвы произошла перестрелка, они оба получили ранения и попали в больницу. Злоумышленник умер, позже стало известно, что это — 28-летний экс-нацгвардеец Павел Паршов.

Паршов находился в розыске с 2011 года за финансовые махинации, совершенные по сговору группой лиц. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что убийца был агентом спецслужб РФ, внедренным в украинские силовые структуры. В начале 2015 года он перешел пешком украинскую границу с Беларусью, а оттуда направился в Россию, где обучался в школе диверсантов. После подготовки был заброшен в Украину, где вступил в Нацгвардию.

Еще одним сообщником Паршова называют Ярослава Левенца, который исчез на следующий день после убийства Вороненкова. В его доме были проведены обыски, а родственников допросили.

15 июня в Павлограде задержали подозреваемого в убийстве Вороненкова. Фамилия задержанного не называется, однако ранее "Главред" сообщал, что это местный активист Ярослав Тарасенко.