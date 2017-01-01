Российский политик сделал неожиданное заявление: мы не один народ, Украина уйдет окончательно

Если российские власти продолжат настаивать на том, что "украинцы и русские — один народ", то в скором времени потеряют Украину окончательно.

В эфире пропагандистского ток-шоу "60 минут" лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев сделал неожиданное заявление.

По его словам, "украинцы и русские — не один народ". И если российские власти продолжат настаивать на противоположном, то в скором времени потеряют Украину окончательно", пишет Обозреватель.

"Большая ошибка России — когда мы посчитали, что Украина — это один народ, или "что там обсуждать?" У нас анализ сменился лозунгами. Патриотизм сменил аналитический подход. Мы посчитали, что правая часть Днепра вдруг станет под триколором, что развалится Украина. Этого почти за четыре года не произошло. И чем больше мы будем думать, что это единый народ, что стоит им управлять, тем быстрее Украина уйдет окончательно", — сказал политик, чем вызвал недоумение у ведущей.

"Покаяться решили?" — спросила политика она.

Российский политик также разнес в пух и прах озвученную предыдущим оратором идею объединить Украину и Россию, а руководителем первой сделать главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Захарченко является врагом для современной Украины. И наши рассуждения ведут нас к дальнейшему провалу в отношениях с Украиной. То, что делают Затулин, Марков... И в какой-то момент они уйдут от нас. И мы построим там стену, которую строит Трамп между нами и Мексикой!" — подчеркнул политик.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса объяснил, почему Россия "проигрывает битву за Украину".