Экс-президент Польши объяснил, почему Россия "проигрывает битву за Украину"

Российская Федерация должна проиграть битву за Украину, и она ее проигрывает, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.

"Она проиграла бы быстрее, если бы Украина вошла в ЕС и НАТО. Если бы вы выровняли все шансы и снесли все барьеры и границы", — подчеркнул политик в интервью "112 каналу".

По его мнению, проблема заключается в ликвидации барьеров в понимании между народами. А Россия использует модель развития из другой эпохи, которая сейчас не является действенной, и из-за этого проигрывает.

"Стиль России, которая сегодня нападает на Крым и на Восточную Украину, не подходит для сегодняшних времен. Она должна проиграть эту битву и она ее проигрывает. Все зависит от того, будем ли мы мудро идти в этом направлении", – добавил Лех Валенса.

Напомним, ранее эксперт назвал самые болезненные санкции для России.