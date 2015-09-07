Известный кинорежиссер РФ ответил Путину: русские и украинцы — это не один народ

В России существует абсолютно абсурдная идея о том, что русские и украинцы — это один народ. Российская назойливость и глупость здесь демонстрируются очень ярко.

Об этом заявил известный российский кинорежиссер Александр Сокуров в интервью "Немецкой волне".

"Представьте себе, что у вас есть соседи, и вы вдруг начинаете объявлять этих соседей своими братом и сестрой. "С какой стати? — Говорят соседи. — Мы просто соседи!" — "Нет! Мы живем тридцать лет рядом, мы уже родственники, брат и сестра!". Это просто абсурд, политическая безвкусица, в конце концов", — считает Сокуров.

Вместе с тем он подчеркнул, что культура у России и Украины разная, и страны также развиваются по-разному. "Мы обязаны быть деликатными к Украине. Украина — это другое государство", — добавил режиссер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что русские и украинцы являются одним народом.