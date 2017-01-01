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Российский пранкер похвастался розыгрышем Порошенко от имени генсека НАТО

Вчера, 21:15

Президент бросил трубку, написал Кузнецов.

Порошенко, телефон
Петр Порошенко бросил трубку, написал пранкер president.gov.ua
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) утверждает, что он вместе с "коллегой" Лексусом (Алексей Столяров) в новогоднюю ночь разыграли президента Петра Порошенко, позвонив ему от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Кузнецов на своей странице в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте" разместил запись разговора и написал, что глава государства бросил трубку.

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Петр Порошенко бросил трубку, утверждает пранкер Скриншот со страницы vk.com/theprankvideo

Напомним, в начале декабря Владимир Кузнецов сообщил, что разыграл по телефону Петра Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квикашвили. Послушать разговор можно здесь.
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Порошенко, пранкеры, Вован, Лексус, НАТО, Столтенберг
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