Российский пранкер похвастался розыгрышем Порошенко от имени генсека НАТО
Вчера, 21:15
Президент бросил трубку, написал Кузнецов.
Петр Порошенко бросил трубку, написал пранкерpresident.gov.ua
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) утверждает, что он вместе с "коллегой" Лексусом (Алексей Столяров) в новогоднюю ночь разыграли президента Петра Порошенко, позвонив ему от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Кузнецов на своей странице в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте" разместил запись разговора и написал, что глава государства бросил трубку.
Петр Порошенко бросил трубку, утверждает пранкерСкриншот со страницы vk.com/theprankvideo
Напомним, в начале декабря Владимир Кузнецов сообщил, что разыграл по телефону Петра Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квикашвили. Послушать разговор можно здесь.
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