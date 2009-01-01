Российский социолог назвал возможный ответ РФ на разрыв Украиной дипотношений

Все, что Россия в данной ситуации может сделать против Украины в военной области, она и так делает, отметил Эйдман.

Назван возможный ответ РФ на разрыв дипотношений vremia.ua

Если Украина действительно разорвет дипотношения с Россией , возможно, в ответ РФ предпримет какие-то экономические меры.

Об этом российский социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман, живущий в Германии, заявил в комментарии"Главреду".

"Военные меры — вряд ли, потому что все, что Россия в данной ситуации может сделать против Украины в военной области, она и так делает. Развязать более масштабную войну России сейчас не дает отнюдь не позиция Украины, а позиция Европы и США. Россия не хочет дальнейшего обострения отношений с Западом", — пояснил он.

"Единственное, чего точно можно ожидать — безумной пропагандистской шумихи на российском государственном телевидении. Для него это будет отличный повод, чтобы нагнетать антиукраинскую истерию, чтобы все пропагандисты могли воздевать руки к небу и возмущенно орать, как украинцы посмели разорвать отношения с Россией. Но это все нам знакомо, и в этом ничего нового нет", — добавил Эйдман.

Напомним, ранее Эйдман спрогнозировал, что возможный разрыв Украиной дипломатических отношений с Россией вряд ли приведет к каким-то радикальным последствиям.