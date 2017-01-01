Саакашвили проиграл апелляцию о предоставлении ему статуса беженца

Дело политика рассматривалось в Киевском апелляционном административном суде.
Соответствующее решение было оглашено судьями в понедельник, 5 февраля, сообщает портал "ГОРДОН".
Также стало известно, что суд отклонил и апелляцию Саакашвили, и апелляцию Государственной миграционной службы, оставив без изменений решение Окружного административного суда Киева, принятое 3 января нынешнего года.
Кроме того, Киевский апелляционный административный суд еще раз отказал Михеилу Саакашвили в отводе коллегии судей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что тысячи сторонников Саакашвили проводили вече в центре Киева.