Санкции действуют. Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Путин урезает расходы на армию

Структура экономики РФ такая, что не позволяет экспериментировать в области каких-то провокаций, отметил Боровой.

Путин урезает расходы на армию ntv.ru

Заявление российского президента Владимира Путина о сокращении расходов на оборону в 2018 году свидетельствует об эффективности санкций Запада.

Об этом российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заяывил в интервью изданию Politeka.

"Это свидетельствует о том, что санкции очень эффективны. Да и структура экономики такая, что не позволяет экспериментировать в области каких-то провокаций. Просто нет на это денег", — сказал Боровой, добавив, что сокращения будут и после президентских выборов в РФ.

Он отметил, что россияне будут реагировать на возможные сокращения бюджета в социальной сфере так, как это им внушит пропаганда.

"Пропаганда говорит, что Россия самая лучшая в мире страна. Она находится в окружении врагов, которые хотят нанести ей ущерб разными способами. Что захват Крыма — это попытка борьбы с американцами, которые собирались сделать из него военную базу против России", — указал оппозиционер.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему Путин решился на урезание расходов на армию в преддверии президентских выборов в России.