Сокращение затрат на армию: как изменятся военные операции и обороноспособность России?

В России решили урезать расходы на оборону уже со следующего, 2018-го, года. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, это сокращение расходов связано со "значительной экономией бюджета". По его словам, сокращения будут не только в обороне, но и в здравоохранении, экономической и социальной сферах. При этом Путин заверил, что, несмотря на это решение, государственный оборонный заказ будет выполняться.

"Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу. Но у нас по плану некоторые сокращения есть, по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны", — заявил российский президент.

Речь идет о сокращении оборонного бюджета до уровня 2,7-2,8% ВВП.

При этом отечественные экономисты затрудняются оценить, насколько существенным будет это сокращение, ведь бо́льшая часть затрат на оборону России была засекреченной. Однако допускают, что урезание финансирования армии до 2,7-2,8% ВВП может привести к свертыванию наступательных кампаний России в других странах или прекращению финансирования боевиков Донбасса.

Эксперты рассказали "Главреду", как можно расценивать такое решение российского руководства, является оно результатом действия международных санкций, введенных против России или причиной тому стали другие факторы, насколько серьезным является такое урезание затрат на оборону, как это отразится на поведении РФ, а также почему Путин решился прибегнуть к такому шагу в преддверии президентских выборов в России.

Директор Института трансформации общества Олег Соскин:

В России сегодня практически не растет ВВП. РФ очень увеличила армию, колоссально нарастила наступательные силы, которые находятся на территории других стран: Сирии, Украины, Армении, Беларуси. То есть основы для увеличения военного бюджета исчерпаны, нет роста ВВП. Следовательно, военный бюджет нужно либо сохранять на прежнем уровне, либо сокращать.

А сокращать — нужно, ведь в следующем году Россия должна проводить Чемпионат мира по футболу, что потребует вливания огромных средств. Соответственно, по каким-то статьям России придется "ужиматься". "Ужаться" по другим направлениям Путин уже не может, потому что в России сложная внутренняя ситуация. Сокращать затраты на содержание национальной гвардии, подразделений полиции, судов, прокуратуры она не может, ведь как-то нужно удерживать Кавказ, где напряжена ситуация, куда вовлечены очень большие деньги для поддержания стабильности в регионе. Поэтому, конечно же, денег на министерство обороны в тех объемах, которые были, нет.

Следующий фактор — известна практика НАТО, где четко закреплено в документах, что страны-члены должны тратить 2% от ВВП на нужды обороны. Путин и его окружение прикинули, что 2,7% от имеющегося у них ВВП — это сопоставимая цифра для содержания своих вооруженных сил. Это свидетельствует о том, что у России сегодня нет дополнительных источников для повышения затрат на оборону.

Кроме того, в России, наверняка, учли, что не будут расти цены нефть. А если цена на нефть марки Brent будет удерживаться на уровне 48—52 доллара за баррель, а российская нефть будет стоит не больше 44—46-ти, значит, у России не будет денег и от нефти.

Еще, возможно, сработало то, что для России может возникнуть проблема с газом. Американский сланцевый газ может серьезно уменьшить доходы российского "Газпрома". Уже сейчас складывается впечатление, что вторая ветка "Северного потока" строиться не будет. А это значит, что не произойдет и увеличения экспорта газа в Западную Европу, особенно — в Германию.

И, естественно, сказываются санкции. Путин понимает, что экономическая ситуация в России будет ухудшаться и впредь. Потому что все российские высокотехнологические уклады работают на импортном оборудовании, а для него где-то нужно закупать запчасти и обслуживать его импортными составляющими — а где их брать, если России их продавать не будут? Значит, России придется вкладывать деньги в новые секторы экономики, а инфраструктура там очень слабая.

Именно такой комплекс причин привел к решению сократить затраты на оборону.

Сокращение военного бюджета всегда предполагает сокращение возможностей для осуществления наступательных действий. Это значит, что новых военных операций не предвидится, ведь идет существенное сокращение бюджета. Еще не известно, как поведет себя российский ВВП в 2018 году: если он также прекратит рост, то и военные расходы сократятся еще больше. А если будет в добавок ко всему еще и девальвация рубля, то в долларовом отношении эти доходы сократятся еще больше. Все это значит, что для России сейчас очень много рисков. Раз сокращаются военные расходы, то задача — хотя бы удержать их на имеющемся уровне.

Но, с другой стороны, видно, что может произойти и так, что станет невыносимо тяжело удерживать донецко-луганский анклав. И, возможно, Россия будет вынуждена прекратить его нынешнее финансирование. Ведь сегодня этот анклав полностью содержится за счет денег России. И всё вооружение, боеприпасы, военная техника и амуниция поступают туда за счет российского бюджета. Ведь даже смешно предполагать, что местные бандиты были бы в состоянии содержать такую огромную военную мощь.

Путин точно не отступит от Сирии — Россия будет удерживать там позиции, ведь это мощнейший геополитический плацдарм. Также ясно, что будет удерживаться база в Армении, потому что она также геополитически важна. Ясно, что и Приднестровье Россия должна держать, ведь эта территория также важна. Видимо, сейчас какие-то военные силы будут сосредоточены в Беларуси, ведь это тоже важно для РФ. Получается, что вполне логично будет пожертвовать донецко-луганским анклавом, ведь именно он является главной причиной санкций против России.

Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой:

Путин отступает. И решение о сокращении расходов на оборону — это показательный шаг, которым он пытается продемонстрировать миру свою готовность прислушиваться к Западу, действовать более умеренно и возвращаться на прежние позиции. Если все это — не игра, при которой российский парламент пересмотрит решение о сокращении оборонного бюджета или изменит цифру, то это будет значить начало сдачи позиций Путиным.

Путин прибегнул к такому решению, даже несмотря на то, что это делается накануне президентских выборов. Он действует настолько смело, потому что у него большой запас доверия избирателей, и даже если он будет терять голоса, его запас слишком большой, по сравнению с другими российскими политиками. Он действует, понимая, что ему хватит преимущества над другими кандидатами.

Последней каплей, которая подтолкнула к принятию решения о сокращении военного бюджета, стало введение санкций против российского высшего руководства и чиновников, заработавших деньги сомнительными путями и хранящих их на Западе. В том числе личные сбережения Путина находятся на Западе.

Санкции предполагают, что каждые 180 дней аналитические американские центры будут предоставлять публичную информацию о движении средств на этих счетах, о происхождении этих денег российских руководителей и олигархов, а затем будут делаться определенные выводы. За этим могут последовать конфискации и аресты, если будет доказано, что эти деньги получены незаконно, например, в результате коррупционных действий или военных операций. Законы США предусматривают, что такие счета должны арестовываться.

Таким образом, Путин оказывается совершенно зависим. Если раньше он считал себя очень богатым, то теперь вынужден просить деньги у американцев.

Вообще, военный бюджет России и США просто несопоставимы. Потому что в Штатах больше половины общего федерального бюджета тратится на военные и оборонные нужды. В военном деле сейчас не обойдешься без высоких технологий. Россия прекрасно понимает, что она во многом отстает от США. Я думаю, что будет осуществлена реструктуризация военных средств РФ, и начнется сворачивание наступательных систем. Ведь все-таки не стоит муравью тягяться со слоном.

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов:

Снижение затрат на оборону России — это позитивный факт. Возможно, он свидетельствует об изменении политического курса. Вероятно, теперь внешняя военная политика России станет менее активной. Это можно предполагать и на это надеяться.

Но в целом, несмотря на то, что Россия продолжит перевооружение, как заявил Путин, решено сократить общие расходы на оборону. Полезно было бы знать — по каким статьям и на что. Возможно, предполагается сокращение объемов военных учений, возможно, будут сокращены объемы военных операций за рубежом, в той же Сирии, где война приближается к концу, возможно, будут найдены какие-то другие источники для сокращения расходов. Но при любом варианте данное решение можно оценить только позитивно.

К решению российского руководства сократить затраты на оборону, конечно же, привело падение цен на нефть. В результате доходы российского бюджета, которые в большой мере опираются на нефть, сократились. А следующий 2018-й год — это год президентских выборов в России. Поэтому сейчас перед Путиным возникает вопрос — финансировать больше армию или социальные программы. Естественно, в год выборов больше нужно финансировать социальные программы и вопросы. Думаю, что именно в этом состоят причины принятого решения. Теперь политика России будет более социальной, и средства в большем объеме будут выделяться на социальные проблемы. Главная причина того, что российский бюджет сейчас по объективным причинам не тянет этого, — снижение цен на нефть.

Санкции, возможно, сыграли тоже небольшую роль в сокращении доходов российского бюджета. Хотя в России этот вопрос активно обсуждают, например, представители сельского хозяйства, и они утверждают, что только благодаря санкциям смогли впервые за последние несколько лет значительно наращивать объемы своего производства. Они считают, что санкции позитивно отразились на российской экономике, по крайней мере, на сельском хозяйстве.

Да ведь и целью санкций не было сокращение российского военного бюджета. Их целью было возвращение Крыма и Донбасса. Но в этом смысле санкции имели нулевой эффект: ни Крым не вернулся в Украину, ни на Донбассе война не прекратилась. Поэтому, мне кажется, совершенно неправильно привязывать санкции к сокращению расходов на оборону в следующем году.

Не думаю, что можно делать выводы о том, что в результате данного решения уменьшится поддержка Россией боевиков на Донбассе. Поскольку, на мой взгляд, поддержка Россией боевиков идет вовсе не по военным статьям бюджета. Ведь если вы посмотрите бюджет России, вы нигде не найдете там статьи о поддержке боевиков на Донбассе.