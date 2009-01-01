Савченко в Донецке и Рубан в Киеве, или Гибридная война против Украины продолжается

Деятельность наших "переговорщиков" представляет угрозу для нацбезопасности, пишет Мирослав Гай.
Об этом офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай пишет на своей странице в Facebook.
"Конечно, Рубана отпустили.
Какие могут быть претензии?
Он последние полгода жил в Донецке, а это Украина.
Ну, опросили.
Его, наверное, спросили напрямую:
На каком основании и как долго общались и поддерживала связь с ФСБ?
Что он мог ответить?
наверное:
— "Не общался", "их там имеется".
— Как Савченко проникла в Донецк, минуя украинские КПП?
— Не знаю? Ее спросите.
— Какие Ваши взаимоотношения с Медведчуком?
— Никаких. Кто это?
— В РФ из Донецка ездили?
— А вы проверьте. Хочу кофе.
— Товарищ Полковник, что с ним делать? У нас есть информация и даже доказательства, но суд и прокуратура не примут их во внимание, из-за методов, да еще и источники засветим. И юристов ему наняли уже. Что будем делать?
— Отпускайте, мониторьте, делайте что-то, не зай*бывайте. Как карта ляжет. Они сейчас информкампанию начнут, а у нас ситуация сложная, не время. Потом, все потом.
---------------
Конечно, это все моя болезненная фантазия.
И сколько мы будем терпеть?
Какой их следующий шаг? После свежепокрашенного КПЗ в ОРДЛО и парня, которого показали в новом спортивном костюме с украинским трезубцем, как будто их и не отрезали по коже, не выкалывали на теле и не заставляли есть, как делал "Гиви". Создали картинку для ТВ.
Я Вам скажу. Следующий шаг, они будут требовать доступа в наши тюрьмы Савченко и Рубана, легализируя ту сторону в качестве участников переговоров, с украинским депутатом в представителях. Они легализуют Савченко, как представителя ОРДЛО. Они уже получили представителя в Верховной Раде.
Вопрос к СБУ. Вы намерены терпеть?
Вопрос к Раде. Вы согласны?
Вопрос к Президенту, как Верховному Главнокомандующему. Господин Президент, есть угроза национальной безопасности. Ваши действия?
Вопрос к Народу Украины. Вы намерены действовать?
Гибридная война против мира и Украины продолжается, и мы должны действовать соответственно!" — пишет Мирослав Гай.
Ранее "Главред" сообщал, что Рубану запретили въезд на оккупированные территории Донбасса.