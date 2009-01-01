Савченко в Донецке и Рубан в Киеве, или Гибридная война против Украины продолжается

Деятельность наших "переговорщиков" представляет угрозу для нацбезопасности, пишет Мирослав Гай.

Владимир Рубан УНИАН

После того, как СБУ после, а потом отпустила, этот переговорщик и нардеп Надежда Савченко могут стать формальными представителям ОРДЛО в Украине и требовать посещения украинских тюрем, где содержатся пленные боевики.

Об этом офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай пишет на своей странице в Facebook.

"Конечно, Рубана отпустили.

Какие могут быть претензии?

Он последние полгода жил в Донецке, а это Украина.

Ну, опросили.

Его, наверное, спросили напрямую:

На каком основании и как долго общались и поддерживала связь с ФСБ?

Что он мог ответить?

наверное:

— "Не общался", "их там имеется".

— Как Савченко проникла в Донецк, минуя украинские КПП?

— Не знаю? Ее спросите.

— Какие Ваши взаимоотношения с Медведчуком?

— Никаких. Кто это?

— В РФ из Донецка ездили?

— А вы проверьте. Хочу кофе.

— Товарищ Полковник, что с ним делать? У нас есть информация и даже доказательства, но суд и прокуратура не примут их во внимание, из-за методов, да еще и источники засветим. И юристов ему наняли уже. Что будем делать?

— Отпускайте, мониторьте, делайте что-то, не зай*бывайте. Как карта ляжет. Они сейчас информкампанию начнут, а у нас ситуация сложная, не время. Потом, все потом.

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Конечно, это все моя болезненная фантазия.

И сколько мы будем терпеть?

Какой их следующий шаг? После свежепокрашенного КПЗ в ОРДЛО и парня, которого показали в новом спортивном костюме с украинским трезубцем, как будто их и не отрезали по коже, не выкалывали на теле и не заставляли есть, как делал "Гиви". Создали картинку для ТВ.

Я Вам скажу. Следующий шаг, они будут требовать доступа в наши тюрьмы Савченко и Рубана, легализируя ту сторону в качестве участников переговоров, с украинским депутатом в представителях. Они легализуют Савченко, как представителя ОРДЛО. Они уже получили представителя в Верховной Раде.

Вопрос к СБУ. Вы намерены терпеть?

Вопрос к Раде. Вы согласны?

Вопрос к Президенту, как Верховному Главнокомандующему. Господин Президент, есть угроза национальной безопасности. Ваши действия?

Вопрос к Народу Украины. Вы намерены действовать?

Гибридная война против мира и Украины продолжается, и мы должны действовать соответственно!" — пишет Мирослав Гай.

Ранее "Главред" сообщал, что Рубану запретили въезд на оккупированные территории Донбасса.