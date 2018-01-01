Савченко заявила, что готова публично ответить на все вопросы на детекторе лжи

Нардеп заявила, что каждый украинец хотел бы перемен в стране

Народный депутатзаявила, что готова публично отвечать под детектором лжи на все вопросы, связанные с обвинениями в попыткеи убивать высшее руководство страны.

Такое заявление она сделала в прямом эфире канала ZIK, отметив, что власть хочет запугать всех украинцев и купить их за деньги.

"Сегодня у меня был допрос, но я научилась не ловиться, начинаая с допросов с плену в России. Если ты не врешь, тебя невозможно словить на лжи. Могу сказать, что мне понравился призыв в интернете, что если бы Рубан публично разгружал мебель [с оружием внутри], то 98% украинцев помогли бы ему. Кто себе может сознаться что никогда не думал: "чтоб эта власть сдохла!", "чтоб эта Рада взорвалась!"? Власть устанавливает красные ленты, и их постоянно переступает. Каждый украинец хотел бы перемен", - заявила Савченко.

Она также отметила, что была готова после российской тюрьмы к тому, что ей придется сидеть и вукраинской тюрьме.

"Помните, когда я была освобождена и меня встречали в аэропорту с цветами, я сказала: "Мне не нужны цветы. Сегодня вы дарите мне цветы, а завтра будете кидать камни". Я всегда говорила, что у Украины есть враги внешние и внутренние. Внутренним врагом является украинская власть", - уточнила Савченко.

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Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.

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